تحصين 37 ألف رأس ماشية ضمن الحملة القومية ضد الحمى القلاعية بالمنيا

كتب : جمال محمد

12:37 م 11/05/2026
  • عرض 3 صورة
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على أهمية الحفاظ على الثروة الحيوانية وتوجيه أوجه الرعاية البيطرية لحمايتها من الأمراض الوبائية والعمل على زيادة إنتاجيتها، في إطار جهود الدولة المكثفة للنهوض بالثروة الحيوانية وتوفير الدعم اللازم لتحقيق الأمن الغذائي من اللحوم والألبان.

110 لجنة في 9 إدارات

من جانبه، أوضح الدكتور رمضان توفيق، مدير عام مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، التي انطلقت في 28 أبريل الماضى، حققت نجاحًا ملحوظًا، وتم تحصين 37 ألفاً و752 رأس ماشية، بمشاركة من 9 إدارات بيطرية و110 لجان فرعية موزعة على جميع مراكز المحافظة والقرى التابعة لها، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية.

استهداف جميع القرى وزيارات ميدانية

وأضاف مدير المديرية، أن الحملة تستهدف جميع قرى ومدن المحافظة من خلال تنظيم زيارات ميدانية للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وتعريف المربين والمزارعين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية .

جهود مستمرة

وأشار إلى أن الجهود مستمرة لتحقيق أهداف الحملة القومية، وضمان حماية الثروة الحيوانية بالمحافظة، بما يسهم في زيادة إنتاجيتها ودعم الأمن الغذائي .

