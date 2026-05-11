تصدر التريند.. أحمد كمال: "أجبرت على الوحدة وقدري أكون وحيدا"

كتب : نوران أسامة

11:00 ص 11/05/2026 تعديل في 12:20 م

الفنان أحمد كمال

تحدث الفنان أحمد كمال، خلال تصريحات خاصة لبرنامج "سهرة نغم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد بكر عبر إذاعة "نغم إف إم"، عن أسباب ميله للوحدة وتأثيرها على حياته.

تصريحات الفنان أحمد كمال

وقال أحمد كمال: "أنا أجبرت على الوحدة، بمعنى إن مكنش فيه اختيار تاني غيرها، وأعتقد إن جزءا كبيرًا من قدر الفنان هو الوحدة، المشاركة والزواج مهمان، لكن من الضروري أن تتفهم الزوجة أن الفنان يحتاج إلى مساحة خاصة من العزلة، وإلا ستتحول الحياة إلى جحيم".

وأضاف: "دائما أقول إن الوحدة جزء من قدر الممثل، وبالنسبة لي هي وسيلة للتوازن النفسي، وفرصة للتفكير والقراءة والاطلاع، وكل الحاجات الجميلة دي. واضح إن قدري أكون وحيدًا، وطبيعتي كده، والوحدة بالنسبة لي مدرسة وفرصة للتعلم والتطور، لكن على الجانب الآخر فهي شيء مر".

مشاركة أحمد كمال في دراما رمضان 2025


وشارك الفنان أحمد كمال في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "الغاوي"، بطولة أحمد مكي، عائشة بن أحمد، محمد لطفي، ولاء الشريف، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، وعدد آخر من نجوم الفن.

مسلسل "الغاوي" من تأليف محمود زهران وطارق الكاشف، وإخراج محمد العدل.


