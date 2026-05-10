شهد حفل زفاف ابنة رجل الأعمال باسل سماقية، الذي أُقيم مساء أمس السبت أمام سفح الأهرامات، حضور عدد كبير من نجوم الفن ورجال الأعمال والشخصيات العامة.

نجوم الفن في حفل زفاف ابنة باسل سماقية

وكان من أبرز الحضور: نبيلة عبيد، نيللي كريم، نسرين أمين، مي سليم، ميس سليم، المخرج خالد يوسف، سارة نخلة، دانا حمدان، ماجد المصري، هاني رمزي، رانيا يوسف وزوجها، وعماد زيادة، إلى جانب نخبة من مشاهير المجتمع.

عمرو دياب يشعل زفاف ابنة باسل سماقية

وأحيا الحفل الهضبة عمرو دياب والفنان رامي عياش، وسط تفاعل كبير من الحضور، خاصة مع أغنية "شايف قمر"، كما قدم عمرو دياب مجموعة من أشهر أغانيه التي أشعلت أجواء الحفل، وذلك خلال زفاف فرح باسل سماقية على العريس محمد عمار صباغ، نجل رجل الأعمال السوري عمار صباغ.

