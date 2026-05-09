تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل زفاف ابنة رجل الأعمال السوري باسل سماقية، والذي يقام مساء اليوم تحت سفح الأهرامات.

كواليس حفل زفاف ابنة باسل سماقية

وظهر باسل سماقية وهو يرقص مع ابنته في حفل زفافها على أغنية "بنت أبويا" وسط أجواء عائلية مليئة بالمشاعر والفرحة، من الأسرة والمقربون والأصدقاء.

عبر الحضور في حفل الزفاف عن إعجابهم بالعلاقة القوية التي جمعت باسل سماقية وابنته، فيما بدت العروس متأثرة خلال الرقص مع والدها.

وشهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم المخرج خالد يوسف، والفنانة نسرين أمين، والفنانة سارة نخلة، والفنان هاني رمزي، ونخبة من نجوم المجتمع والمشاهير.

معلومات عن رجل الأعمال باسل سماقية

يعد محمد باسل رضوان سماقية واحدًا من أبرز رجال الأعمال السوريين المقيمين في مصر، إذ ولد في مدينة حلب عام 1971، ونجح في بناء اسم بارز بعالم الصناعة والاستثمار، من خلال تأسيس شركة قطونيل للملابس الداخلية عام 1999، والتي أصبحت لاحقًا من أكبر العلامات التجارية في السوق المصرية.

وبدأ سماقية رحلته الاستثمارية في مصر خلال ثمانينيات القرن الماضي، بالشراكة مع والده وشقيقه، قبل أن ينطلق بمسيرته الخاصة عبر تأسيس “قطونيل”، التي توسعت بشكل كبير وأصبحت تمتلك عدة مصانع في مناطق جسر السويس والعاشر من رمضان والخانكة.

ويعرف سماقية بلقب “رجل الصناعة”، حيث تركز استثماراته بشكل أساسي داخل مصر، بينما حققت مجموعة “قطونيل” انتشارًا واسعًا ونجاحات كبيرة.

