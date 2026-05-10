قالت الإعلامية حياة الدرديري، إنها تقلد زوجها الإعلامي توفيق عكاشة حتى في البيت عندما يتحدث.

وروت الدرديري، خلال حوارها مع الإعلامية هبة حيدري ببرنامج "منا وفينا" عبر فضائية "المشهد"، موقفًا طريفًا في الاستوديو حين كان عكاشة يقدم برنامجًا وقطع الكاميرا ولد لم ينتبه أنه على الهواء، فانفعل فيه عكاشة: "إيه يا ابني.. إنت فاكرها زريبة واقف تاكل علبة كشري في الاستوديو".

وأشار الدرديري إلى أن الولد حينها وقف مكانه بعد أن خاف من الموقف، مشددة على أن الموقف كان مضحكًا جدًا، خصوصًا أن الولد لم يكن يستوعب أنه دخل على الهواء مباشرة.

وأكدت الإعلامية حياة الدرديري، أن تقليدها لعكاشة يكون بصوت نسائي، وعادةً ما يرد عليها حين يسمعها تقلده في البيت.