ترامب: ناقشت مع نتنياهو الرد الإيراني والمفاوضات مسؤوليتي أنا

كتب : محمود الطوخي

11:51 م 10/05/2026

دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لموقع "أكسيوس"، الأحد، إنه يعتزم رفض الرد الإيراني على مسودة اتفاق السلام الأخيرة، مشددا على أن خطاب طهران غير مناسب.

موقف ترامب من حرب إيران وأمريكا

وتكتسب هذه التصريحات أهمية خاصة إذ انتظرت الولايات المتحدة 10 أيام للحصول على الرد الإيراني، الذي وصل الأحد، وسط تطلعات داخل البيت الأبيض بأن يُظهر الموقف الإيراني تقدما إضافيا نحو الاتفاق، إلا أن رد فعل ترامب الأولي أشار إلى العكس تماما.

وقال ترامب: "لا يعجبني خطابهم. إنه غير مناسب. لا يعجبني ردهم".

ورفض الرئيس الأمريكي الخوض في تفاصيل إضافية بشأن مضمون الرد الإيراني في ظل صراع إيران وأمريكا، مضيفا: "إنهم يبتزون العديد من الدول منذ 47 عاما."

تنسيق سياسي حول إيران وأمريكا

وأشار ترامب إلى أنه تحدث الأحد مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأنهما ناقشا الرد الإيراني إلى جانب ملفات أخرى، واصفا المكالمة بأنها كانت جيدة جدا وبأن لديهما علاقة جيدة.

وشدد ترامب في الوقت نفسه على أن ملف المفاوضات مع طهران هو "قضيتي أنا، وليس قضية أي شخص آخر."،

ولم يوضح الرئيس الأمريكي ما إذا كان ينوي مواصلة المسار الدبلوماسي مع طهران، أم أنه قد يتجه إلى الخيار العسكري في المرحلة المقبلة من حرب إيران وأمريكا.

منشور ترامب حول حرب إيران

وفي سياق متصل، أكد ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" أن الرد الإيراني لم يعجبه وهو غير مقبول إطلاقا.

