نشرت الفنانة سما المصري، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، صور جديدة لها أثارت بها الجدل، بعد حديثها عن زيادة وزنها.

تعليق سما المصري

وكتبت سما المصري: "وشي كان هينفجر وخدودي كانت واصلة لحواجب، يا نهار أزرق، ده أنا كنت شبه الدرفيل من كام شهر".

وتابعت سما: "الحمد لله نزلت للنص تقريبا، الجسم الرفيع ده نعمة والله، أوعوا تتقلوا خفوا تعوموا".

أعمال سما المصري الفنية

سما المصري شاركت في عدد من الأعمال الفنية منها "صايع بحر"، "الدادة دودي"، "نظرية عمتي"، "على واحدة ونص"، "إمبراطورية مين".

سما المصري ترتدي الحجاب

وأعلنت سما المصري ارتداء الحجاب العام الماضي، وقامت بحذف صورها ومقاطع الفيديو التي كانت تنشرها على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

