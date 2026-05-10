كشفت الفنانة وفاء مكي تفاصيل إنسانية عن النجم الراحل هاني شاكر، مؤكدة أنه كان يحرص على التبرع بإقامة مائدة رحمن خلال شهر رمضان لخدمة البسطاء والفقر.

أعمال هاني شاكر الإنسانية والخيرية

وأوضحت في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه في يوم شاهدت مائدة رحمن، وضع عليها وجبات غذائية تم إعدادها بعناية شديدة تضم لحومًا ودواجن وأرزًا وخضروات، قبل أن تُفاجأ بأن تلك المائدة يشرف عليها الفنان الراحل، واصفة إياه بالشخص الخلوق وصاحب الأيادي البيضاء.

وقالت "وفاء مكي": "مائدة رحمن لقيت كمية علبة محطوطه وفيها كمية أكل بطريقة نضيفة علبة محطوط فيها لحمة وفراخ وخضار وطحينة ورز وسلطة وعيش، ما شاء الله علبة دسمة، بسأل العامل دا ليا انا قال دا لمائدة الرحمن قولتله ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك".

وأضافت:"بقوله مين عمل المائدة قالي أستاذ هاني شاكر"، متابعة: "ربنا يكثر من أمثاله ويجعله في ميزان حسناته وهو بني آدم خلوق".

وفاة هاني شاكر

يُذكر أن أسرة هاني شاكر أعلنت وفاته يوم الأحد الماضي 3 مايو الجاري، ليرحل عن عالمنا تاركا إرثا فنيا كبيرا، كما شيع جثمانه يوم الأربعاء الماضي، وأقيم العزاء في مسجد أبو شقة بمنطقة بالم هيلز.

قدم هاني شاكر على مدار مشواره الفني مئات الأغاني، بينها: علي الضحكاية، بلدي، أحيانا، الحلم الجميل، بتحبيه، غلطة، معقول نتقابل تاني، تخسري، ماتهدديش، عيد ميلاد جرحي أنا، أصاحب مين، ياريتني، لسه بتسألي، المفروض، اتمدت الإيدين، ارجعيلي.

