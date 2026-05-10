احتفل رجل الأعمال باسل سماقية، مساء أمس السبت، بزفاف ابنته فرح، في حفل ضخم أُقيم عند سفح الأهرامات، بحضور الأهل والأصدقاء المقربين، إلى جانب عدد كبير من نجوم الفن ورجال الأعمال والشخصيات العامة.

وأحيا الحفل الفنان رامي عياش، الذي قدّم مجموعة من أشهر أغانيه وسط تفاعل كبير من الحضور، كما شارك الهضبة عمرو دياب في إحياء الحفل.

رقصة مؤثرة لـ باسل سماقية مع ابنته



وظهر باسل سماقية وهو يرقص مع ابنته خلال حفل الزفاف على أغنية "بنت أبويا"، وسط أجواء عائلية مليئة بالمشاعر والفرحة.

أبرز حضور الحفل



وشهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم نيللي كريم، نسرين أمين، المخرج خالد يوسف، سارة نخلة، ماجد المصري، هاني رمزي، إلى جانب رامي عياش وعمرو دياب، ونخبة من مشاهير المجتمع ورجال الأعمال.



