الصور الأولى من حفل زفاف وعقد قران نجل محمد رضوان

كتب : معتز عباس

10:55 م 10/05/2026
    عقد قران ابن محمد رضوان بحضور نجوم الفن (1)
    عقد قران نجل محمد رضوان
    عقد قران ابن محمد رضوان بحضور نجوم الفن (2)
    محمود-حمدان-يهنئ-محمد-روضان-على-زفاف-ابنة
    محمد روضان في عقد قران نجله
    حسام داغر وبيومي فؤاد
    نجوم الفن يباركون لمحمد رضوان

أقيم منذ قليل، مساء، اليوم الأحد، حفل زفاف ياسين ابن الفنان محمد رضوان، بحضور أفراد من أسرته والأصدقاء ونجوم الفن.

حضور نجوم الفن حفل زفاف ابن محمد رضوان

حضر حفل الزفاف المقام بإحدى قاعات الأفراح منطقة المقطم، عددًا من نجوم الفن أبرزهم أحمد فتحي، إيهاب فهمي وزوجته يسرا وجيه، ضياء عبد الخالق، سما إبراهيم، عزة لبيب، هاني كمال، محمد العمروسي، المنتج هشام سليمان.

كما حضر أيضًا حفل الزفاف وعقد القران الفنان بيومي فؤاد، المؤلف محمود حمدان، الفنان محمد صلاح آدم، الفنان حسام داغر، الذين حرصوا على تهنئة العروسين.

قصة فيلم خلي بالك على نفسك

يشارك الفنان محمد رضوان فى فيلم خلي بالك على نفسك، بطولة النجم أحمد السقا والنجمة ياسمين عبد العزيز.
وتداول أحداثه حول علاقة بين زوجين يواجهان العديد من الخلافات والمشكلات المتكررة، مما يقودهما إلى سلسلة من المواقف الطريفة وغير المتوقعة.

