أثارت واقعة تعرض الفنانة مروة عبدالمنعم لهجوم من أسد صغير خلال تصوير برنامجها "وصفة مروة"، حالة من الجدل، خاصة بعد تداول فيديو يوثق لحظة الهجوم وإصابتها في ذراعها، ما استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تفاصيل هجوم الأسد على مروة عبدالمنعم

وظهرت مروة داخل أحد مواقع التصوير برفقة الشبل، قبل أن يفاجئها بالهجوم عليها.

الفنانة مروة عبدالمنعم ليست الأولى التي تتعرض لهجوم من أسد، إذ سبقها عدد من النجوم والمشاهير الذين واجهوا مواقف مشابهة مع الحيوانات المفترسة، ويرصد "مصراوي" في السطور التالية أبرز هذه الحوادث.

مادلين طبر

كشفت الفنانة مادلين طبر، عن تعرضها لهجوم من قبل أسد كانت تحتضنه داخل أحد الاستوديوهات، وخلال اللعب عضها وتوجهت إلى المستشفى للحصول على العلاج اللازم.

ميلاني جريفيث

تعرضت النجمة الأمريكية ميلاني جريفيث لهجوم، أثناء تواجدها مع أسد ضخم خلال تصوير أحد الأعمال، وهاجمها ما أسفر عن إصابتها بجروح بالغة في الوجه، استدعت خضوعها لجراحة تجميلية دقيقة.

عائلة الحلو

عُرفت عائلة الحلو بترويضها للأسود والحيوانات المفترسة وتقديم فقرات معها في السيرك، وتعرض بعضهم لحوادث مثيرة بسبب طبيعة عملهم، من أبرزها: وفاة كبير الأسرة مدرب الأسود الشهير محمد الحلو بعد تعرضه لهجوم من أسد يُدعى سلطان.

وحكت مدربة الأسود فاتن الحلو في لقاء قديم على قناة الحياة، موقفا تعرضت خلاله لهجوم من أسد يسمى مندي، وذلك أثناء الغناء أمام الجمهور في أحد العروض، إذ قفز عليها وأسقطها أرضا، وأصابها في رأسها وحاول مهاجمة رقبتها، وأنقذها المساعد بضربه وإبعاده عنها.

