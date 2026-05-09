تترقب دور العرض السينمائية انطلاق موسم أفلام عيد الأضحى 2026، لعرض مجموعة من الأعمال السينمائية المنتظرة التي تجمع كبار نجوم السينما في سباق قوي على الإيرادات وشباك التذاكر.

ويحمل الموسم السينمائي الحالي العديد من المفاجآت الفنية، في مقدمتها عودة الفنان محمد رمضان إلى السينما بعد غياب، وتصدره المشهد بفيلم "أسد"، الذي يتحدث عن التاريخ المملوكي.

في المقابل، يواصل الفنان أحمد عز حضوره القوي على الساحة السينمائية، بعدما فرض اسمه بقوة ضمن قائمة المنافسين في مشروع سينمائي قوي بمشاركة النجم كريم عبدالعزيز، ونجوم السينما العالمية في هوليوود.

ونستعرض في التقرير التالي خريطة الأفلام المشاركة في عيد الأضحى، والتي يُتوقع لها أن يشهد تنوعًا كبيرًا بين الأكشن والكوميديا والدراما.

فيلم أسد

فيلم "أسد" يُعد أحدث أعمال محمد رمضان السينمائية، ويجمع بين الأكشن والإثارة، ومن المنتظر أن يحظى بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب اهتمام النقاد والجمهور بأداء "نمبر وان" وجودة الإنتاج.

ويقوم بالبطولة محمد رمضان، ماجد الكدواني، على قاسم، رزان جمال، أحمد عبدالحميد، كامل الباشا، إسلام مبارك، ركين سعد، ومن إخراج محمد دياب.

فيلم أسد من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، محمد دياب، وخالد دياب، وضع الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار هشام نزيه، ومدير التصوير أحمد البشاري، مونتاج أحمد حافظ، ومصممة الأزياء ريم العدل، تصميم الديكور أحمد فايز، مهندس صوت: أحمد عدنان، منتج فني: ماجد يوسف، وكالويان فودينيشاروف تصميم المعارك والحركة، والمنتج موسى أبو طالب.

فليم 7Dogs

يضم فليم 7Dogs نخبة كبيرة من نجوم الفن، وهم كريم عبد العزيز وأحمد عز، الفنانة العالمية مونيكا بيلوتشي والنجم الهندي سلمان خان، تارا عماد وسيد رجب وناصر القصبي، مع ظهور خاص للفنانة هنا الزاهد وعدد من النجوم.

وتجسد مونيكا بيلوتشي خلال الأحداث شخصية سيدة أعمال قوية تدير شبكة إجرامية كبرى لتوزيع المخدرات، حيث تجمع بين الجاذبية والدهاء والبرود في إدارة عملياتها.

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول الذي يضطر للتعاون مع أحد أفراد عصابة "7 Doges" " في مهمة معقدة لمواجهة تجارة المخدرات، وسط سلسلة من المواجهات والتحديات المثيرة.

فيلم الكلام على إيه

تدور أحداث فيلم “الكلام على إيه” حول أربع قصص لأزواج من خلفيات وأعمار مختلفة، يلتقون في ليلة الزفاف التي تتحول بشكل غير متوقع إلى سلسلة من المواقف الكوميدية والأزمات المفاجئة، لتختبر طبيعة العلاقات بينهم وتكشف ملامح كل زوجين.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد حاتم، اية سماحة، سيد رجب، مصطفى غريب، حاتم صلاح، جيهان الشماشرجي، تأليف أحمد بدوي، إخراج ساندرو كنعان.

فيلم إذما

ينافس الفنان أحمد داود في موسم أفلام عيد الأضحى 2026 من خلال فيلم إذما، والمأخوذ عن رواية الكاتب محمد صادق الصادرة عام 2020، والتي حققت نجاحًا كبيرًا على المستويين الجماهيري والنقدي في الوطن العربي، بينما تتولى شركة ذا بروديسرز، برئاسة المنتج هاني أسامة، مهمة إنتاج العمل.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد داود، وسلمى أبو ضيف، وحمزة دياب، وجيسيكا حسام الدين، وبسنت شوقي، فيما يتولى التأليف والإخراج الكاتب والمخرج محمد صادق، والمنتج هاني أسامة.

فيلم خلي بالك من نفسك

تشهد قائمة الأفلام المنتظرة لأفلام العيد حضور فيلم “خلي بالك من نفسك” بطولة أحمد السقا وياسمين عبد العزيز، حيث يجمع العمل بين الكوميديا الاجتماعية والأكشن، من خلال تناول العلاقات الزوجية وما يحيط بها من أزمات ومواقف طريفة في إطار مشوق.

