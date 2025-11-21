إعلان

لقاء الخميسي ونسرين أمين.. 25 صورة للنجمات في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

كتب : معتز عباس

07:06 م 21/11/2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    الفنانة وئام مجدي
  • عرض 25 صورة
    اطلالة نسرين أمين
  • عرض 25 صورة
    طارق الابياري في حفل ختام مهرجان القاهرة
  • عرض 25 صورة
    طارق الابياري
  • عرض 25 صورة
    لقاء الخميسي
  • عرض 25 صورة
    لقاء الخميسي
  • عرض 25 صورة
    لقاء الخميسي بفستان طويل
  • عرض 25 صورة
    لقاء الخميسي على الريد كاربت
  • عرض 25 صورة
    الفنانة وئام مجدي
  • عرض 25 صورة
    مادلين طبر
  • عرض 25 صورة
    مادلين طبر
  • عرض 25 صورة
    لقاء الخميسي على السجادة الحمراء
  • عرض 25 صورة
    مادلين طبر على الريد كاربت
  • عرض 25 صورة
    مادلين طبر في القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    مادلين طبر بفستان ابيض
  • عرض 25 صورة
    مادلين طبر في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    نسرين أمين
  • عرض 25 صورة
    طارق الابياري في مهرجان القاهرة
  • عرض 25 صورة
    نسرين أمين مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    وئام مجدي على الريد كاربت
  • عرض 25 صورة
    وئام مجدي في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    نسرين أمين على الريد كاربت
  • عرض 25 صورة
    وئام مجدي في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    نسرين أمين على السجادة الحمراء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير / إسلام فاروق:

شهدت السجادة الحمراء، لـ ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الـ46، الذي يقام بدار الأوبرا المصرية، توافد عدد كبير من نجمات الفن.

وحرصت النجمات على الظهور بإطلالات جريئة وملفتة على "الريد كاربت" والتقاط الصور التذكارية أمام الحضور.

وخطفت النجمات الأنظار على "الريد كاربت" أبرزهن، الفنانة نسرين أمين، الفنانة وئام مجدي، الفنانة لقاء سويدان، الفنانة مادلين طبر، الفنان طارق الإبياري.

يشهد حفل ختام مهرجان القاهرة توزيع الجوائز على الفائزين بجوائز مسابقاته المختلفة سواء المسابقة الدولية، مسابقة آفاق السينما العربية، مسابقة أسبوع النقاد الدولية، مسابقة الأفلام القصيرة، جائزة أفضل فيلم عربي، مسابقة أفضل فيلم وثائقي، بخلاف جوائز لجنة تحكيم الإتحاد الدولي لنقاد السينما "فبييريسي"، لجنة تحكيم نيتباك للفيلم الآسيوي NETPAC.

ختام مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة السينمائي وئام مجدي نسرين أمين لقاء الخميسي مادلين طبر

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
- حبس رمضان صبحي و3 آخرين على ذمة قضية التزوير (فيديو وصور)
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على أطفال المدرسة الدولية بالسلام
- قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا