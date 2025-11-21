تصوير / إسلام فاروق:

شهدت السجادة الحمراء، لـ ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الـ46، الذي يقام بدار الأوبرا المصرية، توافد عدد كبير من نجمات الفن.

وحرصت النجمات على الظهور بإطلالات جريئة وملفتة على "الريد كاربت" والتقاط الصور التذكارية أمام الحضور.

وخطفت النجمات الأنظار على "الريد كاربت" أبرزهن، الفنانة نسرين أمين، الفنانة وئام مجدي، الفنانة لقاء سويدان، الفنانة مادلين طبر، الفنان طارق الإبياري.

يشهد حفل ختام مهرجان القاهرة توزيع الجوائز على الفائزين بجوائز مسابقاته المختلفة سواء المسابقة الدولية، مسابقة آفاق السينما العربية، مسابقة أسبوع النقاد الدولية، مسابقة الأفلام القصيرة، جائزة أفضل فيلم عربي، مسابقة أفضل فيلم وثائقي، بخلاف جوائز لجنة تحكيم الإتحاد الدولي لنقاد السينما "فبييريسي"، لجنة تحكيم نيتباك للفيلم الآسيوي NETPAC.