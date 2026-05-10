أعلن المطرب سمسم شهاب تعرض والدته لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، مطالبًا جمهوره بالدعاء لها، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب سمسم: "أمي في حالة حرجة جدًا، أتمنى من الله الشفاء، فليس لي سواها.. اللهم اشفِ أمي واحفظها يا رب".

بكاء سمسم شهاب على الهواء.. تعرف على السبب



كان الفنان سمسم شهاب فقد زوجته قبل عام ونصف تقريبا، ودخل في نوبة بكاء وانهيار على الهواء، فور حديثه عن زوجته الراحلة، خلال لقائه ببرنامج "واحد من الناس"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي.

وقال سمسم شهاب، باكيًا: "زوجتي شالتني وسترتني، ومكشفتنيش أبدًا، وهي أم أولادي، وكانت مخلّياني في البيت سي السيد، ومكنتش بطلب حاجة إلا لما كانت بتتنفذ".

وتأثر سمسم شهاب خلال اللقاء أثناء استعادة ذكرياته مع زوجته الراحلة، مؤكدًا أنها كانت الداعم الأكبر له طوال مشواره الفني وحياته الشخصية.

آخر أعمال المطرب سمسم شهاب

وكان آخر أعمال سمسم شهاب طرح أغنية "اتنين عايشين بروح" على طريقة الفيديو كليب، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

الأغنية من كلمات وألحان خالد نور، وتوزيع موسيقي معتز عادل، فيما يُعد الكليب أول عمل غنائي لسمسم شهاب يتم تنفيذه بتقنية الذكاء الاصطناعي، بفكرة من هاجر حسام الدين.





