نادين نجيم جريئة وروبي بفستان قصير.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

نسرين طافش

تألقت الفنانة نسرين طافش، بإطلالة أنيقة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

غادة عبدالرازق

خطفت الفنانة غادة عبدالرازق، الأنظار إليها بإطلالة استعرضت فيها أناقتها، عبر حسابها على إنستجرام، واكتفت بوضع إيموجي "قلوب".

نادين نسيب نجيم

ظهرت الفنانة نادين نسيب نجيم بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

هند صبري

احتفلت الفنانة هند صبري بعيد ميلاد ابنتها ليلى، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لولو .. لوليتا.. لوليتي، شمسي، نجمي المشرق .. ابتسامتك تضيء أيامي الداكنة.. فكاهتك ، ذكيتك ، وجهة نظرك على كل شيء، تفانيك عندما تكون متحمسًا بشيء .. تعاطفك .. أنت فقط تذهلني في كل مرة.. إنه من دواعي سروري أن أشاهدك تنمو وتتطور وتتحول إلى هذه السيدة الجميلة والواثقة والذكية.. أحبك بلا حدود، عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي".

ريهام حجاج

ظهرت الفنانة ريهام حجاج بصحبة زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، لتتألق في أحدث ظهور لها.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، صورة أنيقة لها عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، ظهرت فيها مرتدية "كاب".

روبي

شاركت الفنانة روبي، صورة لها ظهرت فيها بفستان قصير من حفلها في وادي دجلة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الليلة كانت حلوة بيكم، اتبسطت جدا شكرا جمهور وادي دجلة".

