شركة "إن إن إس سيتي" تستحوذ على 30.66% من أسهم أوراسكوم كونستراكشون

استحوذت شركة إن إن إس سيتي NNS City (Cyprus) ) على 30.66% من إجمالي رأس مال شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي ما يعادل 33.7 مليون سهم في الشركة.



إعادة هيكلة داخلية داخل مجموعة NNS

وأوضحت أوراسكوم كونستراكشون في إفصاح اليوم، أن هذه العملية تأتي في إطار إعادة هيكلة داخلية ضمن مجموعة NNS، ولا يترتب عليها أي تغيير في الملكية الفعلية النهائية للأسهم.

ناصف ساويرس والكيانات التابعة يمتلكون 43.95% من الشركة

وأضافت أنه حتى تاريخ هذا الإفصاح، يمتلك ناصف ساويرس والكيانات التابعة له عدد 48,455,933 سهمًا في الشركة، بما يمثل نسبة 43.95% من رأس المال المصدر.

تفاصيل هيكل الملكية

وجاء توزيع الملكية من خلال الكيانات التالية:

شركة NNS City (Cyprus) Ltd تمتلك 33.79 مليون سهم، تمثل نسبة 30.66% من رأس المال المصدر.

شركة NNS City تمتلك 14.63 مليون أسهم، تمثل نسبة 13.27% من رأس المال المصدر.

ناصف ساويرس يمتلك 29.44 ألف سهم، تمثل نسبة 0.027% من رأس المال المصدر.