أكد وليد عبد العظيم، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، أن البنك يواصل تنفيذ خطة للتوسع في تقديم الخدمات التمويلية والاجتماعية والوصول بها إلى أكبر عدد من المواطنين في مختلف المحافظات، من خلال الاستفادة من شبكات الانتشار الواسعة للجهات والشركات العاملة في مجالات الخدمات المالية والتحصيل الإلكتروني.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، المخصص لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، فيما يخص الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي.

بنك ناصر: تقديم الخدمات عبر 4700 مكتب بريد على مستوى الجمهورية

أوضح "عبد العظيم"، أن الهيئة أصبحت قادرة على تقديم خدماتها التمويلية عبر نحو 4700 فرع تابع للهيئة القومية للبريد على مستوى الجمهورية، بما يتيح للبنك التواجد بالقرب من المواطنين داخل المدن والقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، ويساعد على تسهيل حصول المواطنين على الخدمات دون الحاجة إلى الانتقال لمسافات طويلة.

وأشار إلى أن البنك يعمل أيضًا على تطوير منظومة التحصيل وتيسير صرف المستحقات المختلفة، ضمن خطة تستهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتحسين سرعة الوصول للفئات المستحقة، مؤكدًا أن البنك يعتمد على أكثر من آلية لضمان تقديم الخدمة بصورة سهلة وسريعة.

نائب رئيس بنك ناصر: 34 ألف مركز “فوري” تدعم انتشار الخدمات المالية

أضاف نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن البنك يستفيد كذلك من شبكة الانتشار الجغرافي لشركة “فوري”، والتي تضم نحو 34 ألف مركز منتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية، بما يسهم في تسهيل الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات والعملاء والمتعاملين مع البنك، فضلًا عن دعم وصول الخدمات إلى المناطق البعيدة داخل المحافظات والقرى والمراكز.

وأكد أن التعاون مع الشركات والمؤسسات المختلفة لا يقتصر فقط على الخدمات المالية أو التحصيل الإلكتروني، وإنما يشمل أيضًا دعم خطط التسويق والتعريف بالخدمات التي يقدمها البنك، موضحًا أن ملف التسويق والوصول إلى المواطنين يُعد من أبرز التحديات التي تواجه الهيئة خلال الفترة الحالية.

ولفت إلى أن بنك ناصر الاجتماعي يعمل على توظيف الشراكات القائمة مع المؤسسات المختلفة من أجل توسيع قاعدة المستفيدين وتحقيق انتشار أكبر للخدمات، بما يضمن وصولها إلى المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

ونقل عبد العظيم تأكيدات رئيس الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي بأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التوسع في قنوات تقديم الخدمة وتعزيز وسائل الوصول إلى المواطنين، إلى جانب استمرار تطوير آليات العمل داخل البنك، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو دعم الشمول المالي وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الاجتماعية والتمويلية بكفاءة وسرعة أكبر.