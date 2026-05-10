كشفت إدارة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات 2026، عن أنه يمكن توكيل من ينوب عن المتقدمين لمعادلات الشهادات والدرجات العلمية في مصر، للسير فى إجراءات المعادلة.

وأوضحت إدارة المعادلات في المجلس الأعلى للجامعات، بحسب بيان، الأحد، أنه إذا كان من الأقارب الذين تظهر فى أسمائهم صلة القرابة فلا مشكلة، وأما غير ذلك فيتعين عمل توكيل.

وأشار المجلس الأعلى للجامعات، إلى أنه إذا كانت جنسية طالب المعادلة غير مصرية يتعين على الشخص الموكل التوجه لسفارة دولة الجنسية بالقاهرة لإحضار خطاب منها يفيد بأنه موكل بالسير فى الإجراءات، باستثناء الطلاب السعوديين.

