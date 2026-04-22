إعلان

رسالة مؤثرة.. مادلين طبر تنعى حياة الفهد بكلمات مؤثرة

كتب : نوران أسامة

12:14 ص 22/04/2026

الفنانة الكبيرة حياة الفهد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نعت الفنانة مادلين طبر الفنانة الكويتية حياة الفهد، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، عن عمر ناهز 78 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ونشرت مادلين صورة عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك"، وكتبت: "بقلب حزين أنعى النجمة حياة الفهد بعد مسيرة حافلة من النجاحات، أعزي دولة الكويت ونقابة المهن الفنية وأسرتها.. خسارتنا كبيرة، صبركم الله على فقدانها، والبقاء لله".

وتعرضت الفنانة الراحلة لوعكة صحية منذ يوليو 2025، سافرت على إثرها إلى لندن لتلقي العلاج، حيث خضعت لعملية جراحية دقيقة، قبل أن تتعرض لمضاعفات أدت إلى إصابتها بجلطة دماغية.

وعادت بعدها إلى الكويت لاستكمال العلاج، وتم نقلها إلى العناية المركزة، قبل أن تدخل في غيبوبة تامة، ثم تدهورت حالتها الصحية خلال الساعات الأخيرة، لتفارق الحياة.

مادلين طبر حياة الفهد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟
مفاجآت عن الطلاق والخلع والنفقة.. نهاد أبو القمصان تكشف خبايا قانون الأحوال الشخصية