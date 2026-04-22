نعت الفنانة مادلين طبر الفنانة الكويتية حياة الفهد، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، عن عمر ناهز 78 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ونشرت مادلين صورة عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك"، وكتبت: "بقلب حزين أنعى النجمة حياة الفهد بعد مسيرة حافلة من النجاحات، أعزي دولة الكويت ونقابة المهن الفنية وأسرتها.. خسارتنا كبيرة، صبركم الله على فقدانها، والبقاء لله".

تفاصيل رحيل حياة الفهد

وتعرضت الفنانة الراحلة لوعكة صحية منذ يوليو 2025، سافرت على إثرها إلى لندن لتلقي العلاج، حيث خضعت لعملية جراحية دقيقة، قبل أن تتعرض لمضاعفات أدت إلى إصابتها بجلطة دماغية.

وعادت بعدها إلى الكويت لاستكمال العلاج، وتم نقلها إلى العناية المركزة، قبل أن تدخل في غيبوبة تامة، ثم تدهورت حالتها الصحية خلال الساعات الأخيرة، لتفارق الحياة.

