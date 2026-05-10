"شبابيك البيوت".. تجربة كوميدية جديدة بواسطة عرائس الماريونيت

كتب : نوران أسامة

04:01 ص 10/05/2026

المخرج طارق مصباح

يستعد المخرج طارق مصباح لإطلاق تجربة درامية جديدة عبر مسلسل كوميدي اجتماعي يعتمد على عرائس الماريونيت، تدور أحداثه داخل أجواء أسرة متوسطة، حيث تكشف "شبابيك البيوت" تفاصيل العلاقات مع الجيران، وما تحمله من مواقف يومية ومفارقات طريفة تعكس واقع الحياة بأسلوب خفيف.

العمل يأتي في حلقات قصيرة لا تتجاوز مدتها 10 دقائق، ويشارك في كتابته يسرى أبو القاسم التي تتولى أيضًا صياغة الأغاني، بينما يتولى مصباح مهمة الإخراج، مقدمًا مزيجًا يجمع بين الكوميديا والطرح الاجتماعي في قالب بسيط وجذاب.

تفاصيل عرض مغامرات طابع ومطبوع

وفي سياق موازٍ، عمل مصباح في تطوير برنامج وثائقي جديد بعنوان "مغامرات طابع ومطبوع"، يفتح من خلاله نافذة على عالم الطوابع البريدية والمطبوعات النادرة، مستعرضًا أبرز القصص المرتبطة بأندر وأغلى الطوابع عالميًا، في معالجة تجمع بين التشويق والسرد التاريخي.

كما يواصل العمل على فيلم وثائقي بعنوان "القباب في مصر"، يرصد خلاله تطور القباب المعمارية عبر العصور، متناولًا نماذج من المساجد والأضرحة والمباني التراثية، مع إبراز أبعادها الجمالية والرمزية، في إطار بصري يوثق جانبًا مهمًا من الهوية المعمارية المصرية.

