"فستان جريء".. مادلين طبر تخطف الأنظار في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

كتب : معتز عباس

06:58 م 21/11/2025
    الفنانة مادلين طبر
    مادلين طبر

تصوير / إسلام فاوق:

خطفت النجمة مادلين طبر الأنظار خلال مشاركتها في الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي الـ46، والذي يشهد حضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

وظهرت مادلين طبر، بإطلالة جريئة مرتدية فستان جريء وواسع، على السجادة الحمراء، لمهرجان القاهرة السينمائي.

شهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مساء أمس الخميس 20 نوفمبر، ختام ملتقى القاهرة السينمائي، إقامة حفل توزيع جوائز للإعلان عن المشاريع الفائزة.

تشكلت لجنة تحكيم الدورة الحادية عشرة من ملتقى القاهرة السينمائي، من: المخرجة أيتن أمين، المخرج هاني أبو أسعد، وسوزانا سانتوس رودريجيز المديرة المشاركة لمهرجان إنديلشبوا السينمائي الدولي ومستشارة برمجة مهرجان روتردام السينمائي الدولي، وتنافس خلالها 16 مشروعًا سينمائيًا قيد التطوير وما بعد الإنتاج من أنحاء العالم العربي.

مادلين طبر مهرجان القاهرة السينمائي ختام مهرجان القاهرة

