توافد النجوم على ريد كاربت ختام مهرجان القاهرة السينمائي

تصوير - إسلام فاروق

بدأ منذ قليل توافد النجوم على حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يقام مساء اليوم الجمعة، بدار الأوبرا المصرية.

وكان من أبرز الحضور الفنانة مادلين طبر التي خطفت الأنظار بفستان جرئ وجذاب فور وصولها على الريد كاربت.

كما حرصت الفنانة نسرين أمين على الحضور، وظهرت مرتدية فستان أسود ساحر حاز على اعجاب الحضور والتقطت العديد من الصور التذكارية.

وشهدت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عرض عدد من أهم الإنتاجات السينمائية التي تم عرضها طوال العام بالعديد من المحافل السينمائية العالمية التي حازت على إعجاب الجمهور واستحسان النقاد.

يذكر أن الدورة الـ 46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام أقيمت في الفترة من 12- 21 نوفمبر 2025.

