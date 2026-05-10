إعلان

"التربية والتعليم في مصر القديمة".. طارق مصباح يكشف عن سلسلة وثائقية جديدة

كتب : معتز عباس

04:00 ص 10/05/2026

المخرج طارق مصباح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد المخرج طارق مصباح لإطلاق أولى حلقات سلسلة وثائقية جديدة بعنوان "التربية والتعليم في مصر القديمة"، والتي تسلط الضوء على تطور نظم التعليم في الحضارات عبر العصور، بدءًا من التجربة المصرية القديمة.

تفاصيل فيلم "التربية والتعليم في مصر القديمة"

ويتناول الفيلم ملامح العملية التعليمية في مصر الفرعونية، مستعرضًا دور المعابد والكتبة في نقل العلوم والمعارف، إلى جانب أساليب إعداد النشء، وذلك من خلال معالجة بصرية تعتمد على السرد التاريخي المدعوم بالصور التوضيحية.

تفاصيل كتاب اقتباس التراجيديا الإغريقية في السينما العالمية

وفي سياق متصل، انتهى مصباح من إعداد كتابه الجديد "اقتباس التراجيديا الإغريقية في السينما العالمية"، والذي يرصد تأثير الدراما الإغريقية على أبرز الأعمال السينمائية، وكيف استلهم صناعها بنية التراجيديا في تناول قضايا الإنسان والصراع والمصير.

ويقدم الكتاب قراءة نقدية معمقة لتجارب سينمائية استوحت الأساطير والنصوص الإغريقية، في إطار بحثي يجمع بين التحليل الفني والتأريخي، تمهيدًا لطرحه خلال الفترة المقبلة.

المخرج طارق مصباح

اقرأ أيضا..

شاكيرا وريكي مارتن ومريام فارس.. نجوم قدموا الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم

مشهد مؤثر يخطف القلوب.. باسل سماقية يرقص مع ابنته في حفل زفافها

طارق مصباح التربية والتعليم مصر القديمة افلام وثائقية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بيراميدز يكشف قائمته الرسمية لنهائي كأس مصر أمام زد
رياضة محلية

بيراميدز يكشف قائمته الرسمية لنهائي كأس مصر أمام زد
"منصة ترامب" تسجل خسارة 400 مليون دولار في 3 أشهر
شئون عربية و دولية

"منصة ترامب" تسجل خسارة 400 مليون دولار في 3 أشهر
لرياض الأطفال.. خطوات التقديم للمدارس التجريبية 2026 - 2027
مدارس

لرياض الأطفال.. خطوات التقديم للمدارس التجريبية 2026 - 2027
سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 10-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 10-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
ترامب: طهران تريد اتفاقا لإنهاء حرب إيران وقد أحصل على رد قريبا جدا
شئون عربية و دولية

ترامب: طهران تريد اتفاقا لإنهاء حرب إيران وقد أحصل على رد قريبا جدا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان