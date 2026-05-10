يستعد المخرج طارق مصباح لإطلاق أولى حلقات سلسلة وثائقية جديدة بعنوان "التربية والتعليم في مصر القديمة"، والتي تسلط الضوء على تطور نظم التعليم في الحضارات عبر العصور، بدءًا من التجربة المصرية القديمة.

تفاصيل فيلم "التربية والتعليم في مصر القديمة"

ويتناول الفيلم ملامح العملية التعليمية في مصر الفرعونية، مستعرضًا دور المعابد والكتبة في نقل العلوم والمعارف، إلى جانب أساليب إعداد النشء، وذلك من خلال معالجة بصرية تعتمد على السرد التاريخي المدعوم بالصور التوضيحية.

تفاصيل كتاب اقتباس التراجيديا الإغريقية في السينما العالمية

وفي سياق متصل، انتهى مصباح من إعداد كتابه الجديد "اقتباس التراجيديا الإغريقية في السينما العالمية"، والذي يرصد تأثير الدراما الإغريقية على أبرز الأعمال السينمائية، وكيف استلهم صناعها بنية التراجيديا في تناول قضايا الإنسان والصراع والمصير.

ويقدم الكتاب قراءة نقدية معمقة لتجارب سينمائية استوحت الأساطير والنصوص الإغريقية، في إطار بحثي يجمع بين التحليل الفني والتأريخي، تمهيدًا لطرحه خلال الفترة المقبلة.

