أثار عدد من نجوم الفن، في مقدمتهم النجم محمد رمضان، جدلاً واسعاً على مدار الأسبوع الحالي، خاصة مع اتخاذ أزماتهم أبعاداً دينية.

وتنوعت أزمات النجوم الأربعة، ووصل الأمر مع أحدهم، وهو الأردني حسام السيلاوي، إلى صدور أمر بالقبض عليه، وهو ما نرصده في التقرير التالي:

حركة غير لائقة

تعرض الفنان أمير عيد (قائد ومؤسس فريق كايروكي) للهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهوره في مقطع فيديو وهو يقوم بيده بحركة وُصفت بأنها غير لائقة أمام المصورين، أثناء دخوله مقر عزاء والد طليقته.

ووصف رواد موقع "فيسبوك" تصرفه تجاه المصورين بأنه غير مناسب لطبيعة الموقف.

مسلم

واجه مؤدي أغاني المهرجانات مسلم اتهامات بارتداء ملابس وُصفت بأنها "نسائية"، عقب ظهوره في أحد الحفلات وهو يرتدي "شورت" يشبه "التنورة".

حسام السيلاوي

أصدرت الجهات الأمنية في الأردن تعميماً بالقبض على المطرب الأردني حسام السيلاوي، بعد تصريحات مثيرة للجدل عن الدين وهجومه على بعض الشيوخ.

وأثار السيلاوي حالة من الغضب عقب ظهوره في بث مباشر عبر حسابه على "إنستجرام"، تحدث فيه عن فهم الدين بشكل شخصي، مؤكداً أنه مسلم ولن يرتد عن دينه، لكنه دعا إلى الاعتماد على قراءة القرآن بشكل مباشر دون الرجوع إلى تفسيرات الشيوخ.

وسارعت نقابة الفنانين الأردنيين بإصدار بيان نفت فيه عضوية "السيلاوي" بها، مؤكدة رفضها لتصريحاته، في حين أعلن والده تبرؤه منه، واصفاً إياه بـ "التافه العاق".

محمد رمضان

وأثار محمد رمضان الجدل بسبب تصريحاته عن "الأذان" خلال ظهوره على قناة "دويتشه فيله"، إذ قال: "الناس ممكن ما بتفكرش في ده؛ في الأذان إحنا بنقول حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، فالاثنين قد بعض، يعني ربنا خلى الصلاة قد الفلاح وقد العمل".

وأضاف: "ربنا كان ممكن يقول ثلاثة حي على الفلاح وواحدة حي على الصلاة، لا.. هم قد بعض، فالعمل طبعاً شيء مهم جداً وبيحمي الإنسان من أشياء كتير، بيحميه من الاكتئاب وبيحميه من الغرور".

تصريحات محمد رمضان في "دويتش فيلة"

