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رانيا يوسف تنشر صورًا مع كلبها وتعلق: "بحب الحيوانات وهفضل أحط لهم الأكل"

كتب : نوران أسامة

09:00 ص 15/06/2026
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    رانيا يوسف وكلبها الصغير (3)
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    رانيا يوسف في الجنينه

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نشرت الفنانة رانيا يوسف صورًا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها برفقة كلبها.

وكتبت رانيا يوسف تعليقًا على الصور: "الواد بندق حبيب قلب أمه، بحب الحيوانات وخصوصًا الكلاب وكلاب وقطط الشارع، وهفضل أأكلهم وأشربهم مهما حصل"، تأكيدًا منها من خلالها حبها الكبير للحيوانات وحرصها على رعايتها".

وحظيت الصور بتفاعل كبير من جمهور رانيا يوسف، حيث أشاد المتابعون بموقفها الإنساني تجاه الحيوانات الأليفة والحيوانات الضالة، في لقطات نالت تفاعلًا واسعًا من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

آخر أعمال رانيا يوسف

قدمت رانيا يوسف في رمضان 2026، مسلسل روج أسود، بطولة داليا مصطفى و لقاء الخميسي و مي سليم و فرح الزاهد و أحمد جمال سعيد و كريم العمري وغادة طلعت و مهند حسني و منة تيسير ، تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي وإنتاج ممدوح شاهين.

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رانيا يوسف إنستجرام كلاب وقطط رعاية الحيوانات

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