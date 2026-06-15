نشرت الوقائع المصرية قرار وزارة الداخلية رقم 766 لسنة 2026، بشأن الإذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية

نصت المادة الأولى من القرار على الإذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية المصرية.

أسماء المواطنين المشمولين بالقرار شمل القرار كلًا من:

1- محمود علي السيد محمد عمر – الجيزة – الجنسية النمساوية.

2- كريم عمرو إبراهيم عبد الرحمن الأتربي – القاهرة – الجنسية النمساوية.

3- إبراهيم أحمد محمد البنا – الدقهلية – الجنسية النمساوية.

4- معتز محمد عبد الجواد محمد سماحة – الغربية – الجنسية النمساوية.

5- محمود ضيف الله محمد ضيف الله حمدان – البحيرة – الجنسية النمساوية.

6- يوسف أحمد يوسف أبو زيد – النمسا – الجنسية النمساوية.

7- مصطفى محمود أحمد عوض الله عبد الهادي – النمسا – الجنسية النمساوية.

8- كريستينا مشيل مرتجى توفيق جريس – النمسا – الجنسية النمساوية.

9- ندى أسامة كمال عبد الله عز الدين – القاهرة – الجنسية النمساوية.

10- فاطمة مؤمن بدوي عبد الحميد سلام – الجيزة – الجنسية النمساوية.

11- منة الله هيثم محمود علي – الإسكندرية – الجنسية الكويتية.

12- فاطمة جمال أحمد عربانو – ليبيا – الجنسية الهولندية.

13- عالية محمد حسني محمد حسين – القاهرة – الجنسية الهولندية.

14- منى محمد شعبان حسن – القاهرة – الجنسية الهولندية.

15- مصطفى عبد الواحد محمد أبو الخير – الجيزة – الجنسية الهولندية.

16- كريم حافظ عبد الرحيم حافظ – الجيزة – الجنسية الهولندية.

17- محمد أحمد فراج عبد الفتاح – الدقهلية – الجنسية الهولندية.

18- محمود محمد أبو زيد منصور – أسيوط – الجنسية التايوانية.

19- مفدى فاروق رشدي جرس – أسيوط – الجنسية الألمانية.

20- تامر يحيى عبد المنعم بدوي – القاهرة – الجنسية الألمانية.

21- محمد أحمد فتحي عثمان – القاهرة – الجنسية الألمانية.

ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في الوقائع المصرية، وقد صدر القرار بتاريخ 5 مايو 2026، بتوقيع مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير، المفوض بمباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية في شؤون الجنسية.

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