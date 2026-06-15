نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، قرار وزارة الداخلية رقم 765 لسنة 2026 بشأن رد الجنسية المصرية لـ21 مواطنًا، وذلك وفقًا لأحكام الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية.

رد الجنسية المصرية لـ21 مواطنًا

نصت المادة الأولى من القرار على رد الجنسية المصرية إلى 21 شخصًا مدرجة أسماؤهم في البيان المرفق بالقرار، حيث جاء أول الأسماء السيد أيمن حسين إبراهيم، بينما جاء آخر الأسماء السيدة منى محمد إسماعيل.

صدر القرار بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وكذلك القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية المصرية.

أسماء المواطنين المشمولين بقرار رد الجنسية شمل القرار كلًا من:

1- أيمن حسين إبراهيم – القاهرة – مواليد 15 سبتمبر 1984.

2- مجدي فرج الله عوض الله – القاهرة – مواليد 17 ديسمبر 1964.

3- وليد محمد عبد القادر – القاهرة – مواليد 13 ديسمبر 1972.

4- مراد فؤاد يوسف – القاهرة – مواليد 7 ديسمبر 1962.

5- عماد عبد العزيز محمد – القاهرة – مواليد 20 مارس 1961.

6- كريم جابر محمد – الإسكندرية – مواليد 3 سبتمبر 1989.

7- خالد عدلي إبراهيم – الإسكندرية – مواليد 16 فبراير 1966.

8- عبد النور عبد الكريم السيد – سوهاج – مواليد 19 يوليو 1979.

9- الحسين عبد الحافظ محمدين – سوهاج – مواليد 30 يناير 1978.

10- أحمد محمد شفيق – البحيرة – مواليد 25 أغسطس 1980.

11- أمان الله حسن محمود – الإسماعيلية – مواليد 20 أكتوبر 1998.

12- رامي عصام عبد الرازق – الجيزة – مواليد 8 أغسطس 1988.

13- أحمد علي مرسي – الشرقية – مواليد 2 يونيو 1978.

14- روماني لويس حلمي – أسيوط – مواليد 30 نوفمبر 1986.

15- رؤوف راجي شحاتة – المنيا – مواليد 25 نوفمبر 1987.

16- أدهم خلوصي محمود – المملكة العربية السعودية – مواليد 3 يناير 1979.

17- الطفلة ميرال مهتاب أحمد محمد – تركيا – مواليد 12 ديسمبر 2012.

18- منة الله محيي الدين جمال الدين – سوهاج – مواليد 26 ديسمبر 2004.

19- شرين حلمي عيسى – الدقهلية – مواليد 1 أكتوبر 1973.

20- مي أسامة صلاح الدين – القاهرة – مواليد 9 يوليو 1987.

21- منى محمد إسماعيل – القاهرة – مواليد 8 يناير 1966.

ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في الوقائع المصرية، وقد صدر بتاريخ 5 مايو 2026 بتوقيع مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير، المفوض بمباشرة الاختصاصات المقررة في قانون الجنسية المصرية.

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