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يستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره البلجيكي في تمام العاشرة مساء اليوم على ملعب "لومن فيلد" بالولايات المتحدة ضمن منافسات المجموعة السابعة وذلك في انطلاقة مشوارهما ببطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويتطلع منتخب مصر إلى تحقيق بداية مثالية في كأس العالم من خلال حصد النقاط الثلاث أمام المنتخب البلجيكي، بما يعزز من فرصه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور التالي.

ويخوض المنتخب الوطني هذه المباراة ضمن المجموعة السابعة، التي تضم إلى جانبه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

تشكيل مصر الأقرب ضد بلجيكا مونديال 2026

حراسة المرمي: مصطفي شوبير

الدفاع : ياسر إبراهيم-حمدي فتحي-محمد هاني-أحمد فتوح

الوسط: مروان عطية-مهند لاشين-إمام عاشور

الهجوم: مصطفي زيكو-عمر مرموش- محمد صلاح

يستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره البلجيكي في تمام العاشرة مساء اليوم على ملعب "لومن فيلد" بالولايات المتحدة ضمن منافسات المجموعة السابعة وذلك في انطلاقة مشوارهما ببطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويتطلع منتخب مصر إلى تحقيق بداية مثالية في كأس العالم من خلال حصد النقاط الثلاث أمام المنتخب البلجيكي، بما يعزز من فرصه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور التالي.

ويخوض المنتخب الوطني هذه المباراة ضمن المجموعة السابعة، التي تضم إلى جانبه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

تشكيل مصر الأقرب ضد بلجيكا

حراسة المرمي: مصطفي شوبير

الدفاع : ياسر إبراهيم-حمدي فتحي-محمد هاني-أحمد فتوح

الوسط: مروان عطية-مهند لاشين-إمام عاشور

الهجوم: مصطفي زيكو-عمر مرموش- محمد صلاح

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