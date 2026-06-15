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وزيرا خارجية باكستان وكندا يشيدان بدور مصر في اتفاق أمريكا وإيران

كتب : وكالات

10:23 ص 15/06/2026

بدر عبد العاطي

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تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالين هاتفيين يوم الاثنين 15 يونيو من نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية محمد إسحاق دار، ووزيرة خارجية كندا أنيتا أناند.

وأعرب الوزيران خلال الاتصالين عن ترحيبهما بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مشيدين بالدور الذي قامت به مصر خلال الأشهر الماضية للمساعدة في الوصول إلى هذا الاتفاق، وفق ما أوردته وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الإثنين.


وأكد الجانبان تقديرهما للتحركات والجهود التي بذلتها القاهرة طوال الفترة الماضية، مشيرين إلى أن مساهمة مصر جاءت في إطار تعاون وتنسيق كامل مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل دعم المسار الذي أفضى إلى الاتفاق.

كما أعرب وزيرا خارجية باكستان وكندا عن تطلعهما إلى أن يسهم الاتفاق في تهيئة الأجواء لمرحلة جديدة تدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وتفتح المجال أمام تعزيز فرص التهدئة والتعاون خلال الفترة المقبلة.

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