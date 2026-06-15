شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حادثًا مأساويًا، بعدما لقي شخصان مصرعهما إثر اصطدام قطار بهما أثناء محاولتهما عبور شريط السكة الحديد من منطقة غير مخصصة للعبور بالقرب من مزلقان كوبري الثلاجة أمام قرية الشرقاوية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بشخصين في نطاق مزلقان الثلاجة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتبين أن الضحيتين حاولا عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة، قبل أن يفاجئهما القطار ويصطدم بهما، ما أدى إلى وفاتهما في الحال متأثرين بإصاباتهما البالغة. ونقلت سيارات الإسعاف بنقل الجثمانين إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتحرر محضر بالحادث، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابساته، وصرحت بدفن الجثمانين عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، كما كلفت جهات البحث الجنائي بسرعة إجراء التحريات اللازمة لكشف هوية المتوفيين واستكمال التحقيقات.