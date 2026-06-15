"لن ننسحب من لبنان".. إسرائيل تهدد اتفاق أمريكا وإيران

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تمسكه، بالتنسيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسياسة تقوم على استمرار وجود الجيش الإسرائيلي داخل ما وصفها بالمناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة.

وقال كاتس إن الحكومة الإسرائيلية ترفض سحب قواتها من الأراضي اللبنانية، مشدداً على أن هذا الموقف سيستمر رغم الضغوط الحالية أو أي ضغوط قد تطرأ خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن بقاء الجيش في هذه المناطق يمثل جزءاً من السياسة التي تعتمدها القيادة الإسرائيلية في المرحلة الحالية، وتشمل كذلك استمرار الوجود العسكري في سوريا وقطاع غزة.

وفي ما يتعلق بإيران، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي من أن أي هجوم إيراني على إسرائيل على خلفية التطورات المرتبطة بلبنان سيقابل برد عسكري واسع.

وأكد كاتس أن إسرائيل ستهاجم إيران "بكل قوة" إذا أقدمت طهران على تنفيذ أي هجوم ضدها بسبب الأحداث الجارية في لبنان.