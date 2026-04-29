يستعد الفنان خالد النبوي، لتصوير أولى مشاهده في مسلسله الدرامي الجديد "طاهر المصري" مطلع شهر مايو المقبل، ولم تحدد الجهة المنتجة للعمل عرضه في موسم دراما رمضان 2027 أم عرضه في "الأوف سيزون".



ونستعرض لكم تفاصيل مسلسل "طاهر المصري" بطولة خالد النبوي في السطور التالية:

اعتذار ميرنا نور الدين

اعتذرت الفنانة ميرنا نور الدين عن المشاركة في مسلسل "طاهر المصري" قبل بدء تصويره بأيام، دون الكشف عن سبب الاعتذار عن العمل.

اعتذار عائشة بن أحمد

كما انسحبت الفنانة عائشة بن أحمد، واعتذرت عن المشاركة في المسلسل دون توضيح أي أسباب رغم أنها وافقت على المشاركة في بداية العمل.

اعتذار المخرج تامر عشري

اعتذر المخرج تامر عشري عن تولي إخراج مسلسل طاهر المصري بسبب كثرة توقفاته التحضيرية لتستقر الجهة المنتجة للعمل على تولي أحمد خالد إخراجه.

سبب خروج طاهر المصري من المشاركة في رمضان 2026

كان المنتج تامر مرتضى كشف في تصريحات سابقة ببرنامج "ET بالعربي" سبب خروج مسلسل طاهر المصري من المشاركة في موسم دراما رمضان 2026، مؤكدا وقتها أن قرار تأجيل عرض المسلسل جاء بسبب ضيق الوقت المتبقي على الموسم الرمضاني، وأن العمل يحتاج إلى فترة تحضيرات طويلة ومكثفة حتى يخرج بالشكل اللائق، سواء على مستوى الكتابة أو التنفيذ والإنتاج.

وأضاف، أن فريق العمل فضل عدم التسرع في التصوير أو العرض، حفاظا على جودة المسلسل وقيمته الفنية، خاصة أن "طاهر المصري" يعد من الأعمال الضخمة التي تتطلب استعدادات خاصة سواء في مواقع التصوير أو تفاصيل الشخصيات والأحداث.

دور خالد النبوي وأحمد بدير في طاهر المصري

ويظهر خالد النبوي خلال أحداث المسلسل بشخصية مدرب لكرة القدم للسيدات، ويجسد دور والدهع الفنان أحمد بدير.

أحداث مسلسل طاهر المصري

تدور أحداث مسلسل "طاهر المصري" في إطار اجتماعي تشويقي من خلال قضايا معاصرة برؤية درامية مختلفة، تعتمد على الصراع النفسي، وتتطور الأحداث بشكل متصاعد، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية التي تخص حياتنا اليومية، ويتناول طبيعة العلاقات الأسرية في وقتنا الحالي، وكيف ينجح الشخص في عمله بالتوازن مع الحفاظ على أسرته.

أبطال مسلسل طاهر المصري

مسلسل "طاهر المصري" يخوض بطولته خالد النبوي، هشام إسماعيل، أحمد بدير، عمرو وهبة، نور إيهاب، تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد.

