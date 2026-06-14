دعمت الفنانة يارا المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2026، وشاركت جمهورها صورة مصممة بتقنية الذكاء الاصطناعي (AI)، ظهرت خلالها مرتدية "تيشيرت" يضم أعلام المنتخبات العربية.

ونشرت يارا الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "من الخليج إلى المحيط، شغف واحد يجمعنا، وكأس عالم واحد يوحّد أحلامنا. احتفالًا بمشاركة المنتخبات العربية في كأس العالم 2026، يجتمع الطموح والفخر والانتماء تحت راية كرة القدم".

تعليقات الجمهور على صورة يارا

حظيت الصورة بتفاعل واسع من الجمهور، وجاءت أبرز التعليقات: "أمنياتنا بالتوفيق لجميع المنتخبات العربية"، "يارا مونديال"، "بالتوفيق للجميع"، "أجمل حاجة كلنا بنشجع بعض"، و"الروح الرياضية أهم شيء".

آخر أعمال يارا

يذكر أن الفنانة يارا طرحت في نهاية عام 2025 ألبومها الغنائي "تغيير الفصول" عبر موقع "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة.

ويضم الألبوم 12 أغنية، منها 9 أغاني باللهجة اللبنانية و3 باللهجة المصرية، وتتنوع بين الطابعين الرومانسي والدرامي.

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