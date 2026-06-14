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"ابني البكري".. محمد محمود عبدالعزيز يهنئ شقيقه كريم بعيد ميلاده

كتب : سهيلة أسامة

11:18 ص 14/06/2026 تعديل في 11:28 ص

محمد وكريم عبد العزيز

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احتفل المنتج محمد محمود عبدالعزيز بعيد ميلاد شقيقه الفنان كريم محمود عبدالعزيز، الذي يوافق اليوم الأحد 14 يونيو، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

رسالة مؤثرة من محمد محمود عبد العزيز لشقيقه كريم

ونشر محمد محمود عبدالعزيز صورتين تجمعه بشقيقه، إحداهما من مرحلة الطفولة والأخرى حديثة، وعلق قائلاً: "14/6 عيد ميلاد ابني البكري.. كل سنة وأنت زي ما أنت راجل وطيب ومحترم وناجح وجدع يا أخويا وصاحبي وسندي وظهري، بحبك أووووي".

وأضاف مازحا: "التورتاية مرعبة بس دي كانت آخر صايحة وقتها، والغريب إننا كنا منبهرين بيها".

واختتم رسالته قائلاً: "أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".

آخر أعمال كريم محمود عبدالعزيز

يُذكر أن آخر أعمال كريم محمود عبدالعزيز كان مسلسل "المتر سمير"، الذي عُرض خلال موسم رمضان الماضي، وشاركه البطولة كل من محمد عبدالرحمن، ومحمد أوتاكا، وناهد السباعي، وشريف حسني، المسلسل من تأليف ممدوح متولي، وإشراف على الكتابة أحمد عبدالوهاب، وإخراج خالد مرعي.

محمد وكريم عبد العزيز (1)

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