خيري بشارة في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يكشف سر ابتعاده عن السينما الواقعية

كتب : منى الموجي

03:55 م 29/04/2026
    المخرج خيري بشارة والمخرج عمر الزهيري
    خيري بشارة وعمر الزهيري

كشف المخرج الكبير خيري بشارة كواليس تجربته مع فيلم كابوريا بطولة النجم الراحل أحمد زكي، موضحًا أن العمل جاء بعد مرحلة كان يهتم فيها بتقديم السينما الواقعية والصراع بين الطبقات الاجتماعية، خاصة بين الأغنياء والفقراء.

وأوضح بشارة خلال الماستر كلاس المقام ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، أنه التقى برجل في الخمسين من عمره أخبره بتأثره الشديد بفيلم "يوم مر.. يوم حلو" من إخراجه، وفيلم أحلام هند وكاميليا للمخرج محمد خان، لدرجة إصابته بذبحة صدرية، وهو ما دفعه للتفكير في تغيير توجهه الفني.

وأشار إلى أنه قرر الابتعاد عن هذا النوع من الأعمال، قائلاً إنه لم يعد يرغب في تكرار نفس التجربة، فاتجه إلى تقديم فكرة مختلفة تجسدت في فيلم كابوريا، الذي اعتمد بشكل كبير على الارتجال أثناء التصوير.

خيري بشارة يتحدث عن تعاونه مع حسين الإمام في فيلم كابوريا
وأشار بشارة إلى أن الفنان الراحل حسين الإمام، كان منتجًا متحمسًا للأفكار الجديدة وداعمًا قويًا لتنفيذ الفيلم بالشكل الذي يريده.

وكشف عن موقف طريف خلال التصوير، حيث اضطر لمغادرة موقع التصوير بسبب الزحام الشديد وعدم قدرته على التركيز، قبل أن يتدخل حسين الإمام ويمنحه فرصة للراحة، ليعود في اليوم التالي ويجد الموقع منظمًا وهادئًا، ما ساعده على استكمال العمل بكفاءة.

وأشار إلى أن الفيلم واجه انتقادات واسعة عقب عرضه الخاص، إذ اتهمه البعض بالتحول نحو السينما التجارية، إلا أن المخرج عاطف الطيب كان الوحيد الذي توقع نجاح الفيلم منذ البداية.

خيري بشارة فيلم كابوريا مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

