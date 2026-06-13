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20 صورة لـ ليلى علوي وبشرى ونجوم الفن في حفل زفاف نجل سيد رجب

كتب : معتز عباس

11:40 م 13/06/2026 تعديل في 14/06/2026
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    الفنان سيد رجب
  • عرض 23 صورة
    حفل زفاف نجل سيد رجب
  • عرض 23 صورة
    زغروطة سيد رجب في حفل زفاف نجله
  • عرض 23 صورة
    زياد نجل سيد رجب في زفافه
  • عرض 23 صورة
    سيد رجب في عقد قران نجله
  • عرض 23 صورة
    سيد رجب والمصمم اسلام سعد
  • عرض 23 صورة
    بشرى والعروسين
  • عرض 23 صورة
    سيد رجب وبشرى
  • عرض 23 صورة
    سيد رجب ونجوم الفن في حفل زفاف نجلة
  • عرض 23 صورة
    سيد رجب ونجله والعروسة
  • عرض 23 صورة
    سيد رجب ونجوم الفن
  • عرض 23 صورة
    سيد رجب يحتفل بزفاف ابنه مع تامر حسني
  • عرض 23 صورة
    سيد رجب يتفاعل مع اغاني تامر حسني في حفل زفاف نجله
  • عرض 23 صورة
    لقطات من حفل زفاف زياد نجل سيد رجب
  • عرض 23 صورة
    لقطات من حفل زفاف زياد نجل سيد رجب
  • عرض 23 صورة
    سيد رجب ومينا ابو الدهب وزوجته
  • عرض 23 صورة
    لقطات من عقد قران ابنة سيد رجب
  • عرض 23 صورة
    لقطات من عقد قران ابنة سيد رجب
  • عرض 23 صورة
    لقطات من عقد قران ابنة سيد رجب
  • عرض 23 صورة
    ليلى علوي ومينا ابو الدهب
  • عرض 23 صورة
    نجوم الفن في حفل زفاف نجل سيد رجب
  • عرض 23 صورة
    لقطات من عقد قران ابنة سيد رجب

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احتفل الفنان سيد رجب بزفاف نجله زياد، أمس الجمعة، وسط حضور عائلي وفني، شهد حضور عددًا كبيرًا من نجوم الوسط الفني وأصدقاء العائلة.

وأحيا النجم تامر حسني الحفل، وقدم باقة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الحضور بالغناء والرقص، في أجواء احتفالية مميزة أشعلت أجواء الزفاف.

زغروطة سيد رجب

وشهد الحفل موقفًا طريفًا عندما طالب تامر حسني الفنان سيد رجب بإطلاق "زغروطة" احتفالًا بالعريس، ليستجيب الأخير وسط تصفيق الحضور، قبل أن يمازحه تامر قائلًا: "يا ريتك ما زغرط يا سيد".

رقص ليلى علوي

كما خطفت الفنانة ليلى علوي الأنظار خلال الحفل، حيث ظهرت وهي ترقص وتغني على أنغام أغنية "بحبك" التي قدمها تامر حسني، وسط تفاعل كبير من الحضور.

زغاريد وفاء عامر

وشاركت الفنانة وفاء عامر أجواء الاحتفال بإطلاق الزغاريد والرقص على أغاني حفل الزفاف، الذي شهد حضور عدد من النجوم، بينهم باسم سمرة ومحمد لطفي.

سيد رجب في فيلم "سفن دوجز"

يعرض حاليا للفنان سيد رجب بالسينمات فيلم "7Dogs" ، بطولة الفنان كريم عبد العزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي، نجم بوليوود سلمان خان، تارا عماد، قصة تركي آل الشيخ، سيناريو وحوار محمد الدباح، إخراج عادل العربي وبلال فلاح.

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ليلى علوي بشرى حفل زفاف سيد رجب

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