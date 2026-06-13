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احتفل الفنان سيد رجب بزفاف نجله زياد، أمس الجمعة، وسط حضور عائلي وفني، شهد حضور عددًا كبيرًا من نجوم الوسط الفني وأصدقاء العائلة.

وأحيا النجم تامر حسني الحفل، وقدم باقة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الحضور بالغناء والرقص، في أجواء احتفالية مميزة أشعلت أجواء الزفاف.

زغروطة سيد رجب

وشهد الحفل موقفًا طريفًا عندما طالب تامر حسني الفنان سيد رجب بإطلاق "زغروطة" احتفالًا بالعريس، ليستجيب الأخير وسط تصفيق الحضور، قبل أن يمازحه تامر قائلًا: "يا ريتك ما زغرط يا سيد".

رقص ليلى علوي

كما خطفت الفنانة ليلى علوي الأنظار خلال الحفل، حيث ظهرت وهي ترقص وتغني على أنغام أغنية "بحبك" التي قدمها تامر حسني، وسط تفاعل كبير من الحضور.

زغاريد وفاء عامر

وشاركت الفنانة وفاء عامر أجواء الاحتفال بإطلاق الزغاريد والرقص على أغاني حفل الزفاف، الذي شهد حضور عدد من النجوم، بينهم باسم سمرة ومحمد لطفي.

سيد رجب في فيلم "سفن دوجز"

يعرض حاليا للفنان سيد رجب بالسينمات فيلم "7Dogs" ، بطولة الفنان كريم عبد العزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي، نجم بوليوود سلمان خان، تارا عماد، قصة تركي آل الشيخ، سيناريو وحوار محمد الدباح، إخراج عادل العربي وبلال فلاح.

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