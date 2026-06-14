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نادية مصطفى تحيي الذكرى الأربعين للفنان الراحل هاني شاكر والجمهور يعلق

كتب : مروان الطيب

02:00 ص 14/06/2026

نادية مصطفى والراحل هاني شاكر

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أحيت الفنانة نادية مصطفى الذكرى الأربعين للفنان الراحل هاني شاكر من خلال رسالة مؤثرة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

رسالة مؤثرة من نادية مصطفى في ذكرى الأربعين الراحل هاني شاكر

نشرت نادية مصطفى صورة للفنان الراحل هاني شاكر وكتبت عليها: " اليوم مرَّ أربعون يوماً على رحيل الغالي هاني شاكر وما زلت لا أصدق الغياب، هناك أشخاص يرحلون بأجسادهم فقط أما أثرهم الطيب ومحبتهم الصادقة وسيرتهم العطرة و أخلاقهم الراقية فتبقى شاهدة عليهم إلى الأبد .. وهاني كان واحداً من هؤلاء الذين تركوا في القلب بصمة لا تمحوها الأيام".

وتابعت: "لم يترك هاني وراءه فقط ذكريات ومحبة في قلوب من عرفوه بل ترك أيضاً فناً مهذباً راقياً يشبه أخلاقه الرفيعة وقيمه النبيلة . فناً احترم جمهوره ولامس المشاعر بصدق فبقي وسيبقى شاهداً على صاحبه تماماً كما تبقى السيرة الطيبة شاهدة على أصحابها".

واختتمت حديثها قائلة: "في ذكرى الأربعين لا نملك إلا الدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يجعل الله قبره روضة من رياض الجنة وأن يجزيه عن كل خير قدمه في حياته خير الجزاء وأن يلهم أسرته وجمهوره فى أنحاء الوطن العربى الصبر، رحمك الله يا هاني وأسكنك فسيح جناته وجمعنا بك في دارٍ لا فراق فيها ولا ألم، الفاتحة والدعاء له بالرحمة".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشور الفنانة نادية مصطفى، حيث انهالت التعليقات بالدعاء والرحمة للفنان الراحل هاني شاكر، مستذكرين مسيرته الفنية وأخلاقه الرفيعة.

وحرص الجمهور على الدعاء له بالمغفرة وأن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وجاءت كالتالي: "ألف رحمة ونور عليه"، "ربنا يرحمه ويغفرله"، "احنا فقدنا نجم كبير"، "هتفضل مسيرته خالدة في الفن والغناء"، "رحيلك مؤلم يا أسطورة ألف رحمة".

رحيل الفنان هاني شاكر

رحل الفنان هاني شاكر عن عالمنا يوم 3 مايو الماضي عن عمر يناهز 73 في باريس بعد صراع مع المرض، تاركا وراءه إرثا فنيا استثنائيا تعاون من خلاله مع أبرز الشعراء والملحنين من مختلف أنحاء الوطن العربي.

نادية مصطفى وهاني شاكر أصدقاء العمر

كانت الفنانة نادية مصطفى من الأصدقاء المقربين للفنان الراحل هاني شاكر وكانت معه خطوة بخطوة خلال فترة علاجه في باريس، وكانت دائما ما تتحدث عن تطورات حالته الصحية لجمهوره ومحبيه وطالبتهم بالدعاء له بالخروج من هذه الأزمة المريرة إلا أن وافته المنية.

نادية مصطفى على فيسبوك

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نادية مصطفى سوشيال ميديا نجوم الفن ذكرى الأربعين للراحل هاني شاكر

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