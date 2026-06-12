الجهة المنظمة لحفل آمال ماهر في باريس توفر خصم 30% على التذاكر

تستعد المطربة آمال ماهر، لاحياء حفل غنائي على مسرح "كازينو دو باريس" بالعاصمة الفرنسية في 20 يونيو الجاري.

تذاكر حفل آمال ماهر

ولجأت الجهة المنظمة للحفل إلى تطبيق خصومات تصل إلى 30% على التذاكر، لتوفير فرصة أفضل للجمهور لحضور حفل آمال ماهر المرتقب في فرنسا.

وتم تخفيض سعر تذكرة حفل آمال ماهر في باريس من 120 يورو إلى 84 يورو، حيث يسع مسرح "كازينو دو باريس" العريق قرابة الـ 2000 شخص.

آمال ماهر تروج لحفلها في باريس

وكانت آمال ماهر قد روجت لحفلها الغنائي في العاصمة الفرنسية باريس، ضمن جولتها الغنائية الخارجية التي تجوب خلالها عددا من الدول، حيث تلتقى بجمهورها في أكثر من محطة فنية خلال الفترة المقبلة.

ونشرت آمال ماهر مقطع فيديو عبر خاصية "ستوري" حسابها على "إنستجرام"، وجهت من خلاله رسالة إلى جمهورها، قائلة: "مستنياكم في باريس يوم 20 يونيو على مسرح Casino de Paris، في ليلة إن شاء الله مش هتتنسى.. وحشتوني جدا".

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