كشف الفنان كريم الحسيني، صورا تجمعه مع الفنانة ناني سعد الدين في كواليس مسلسلهما الإذاعي الجديد الذي يجمعهما بعد استجابة الأول لاستغاثتها للعمل.

كريم الحسيني بصحبة ناني سعد الدين في الراديو

ونشر الحسيني، صوره مع ناني سعد الدين، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "من داخل الراديو مع الأستاذة الفنانة ناني سعد الدين، نورتي وشرفتي المسلسل وحقيقي والله استمتعت بالشغل معاكي لأنك خبرة.. حضرتك مكسب لأي عمل فني".

وتابع: "ربنا يسعدك ويراضيكي ويجبر بخاطرك ويكرمك ويزيدك.. وأنا متأكد إن ربنا هيكرمك الفترة الجاية بأعمال كتير وكلنا هنستمتع بإبداعك.. وأشوفك قريب بإذن الله في عمل جديد".

وأضاف: "وسلام كبير لعم محمد بتاع الفول اللي عندك في المنطقة بولاق الدكرور اللي اتربيت فيها.. وهاجيلك قريب يا عم محمد ناكل من إيدك أحلى فول وطعمية مع الأستاذة ناني".

استغاثة ناني سعد الدين

وكانت الفنانة ناني سعد الدين وجهت رسالة مباشرة لزملائها بالوسط الفني كشفت فيها عن ضيق حالتها المادية وحاجتها الماسة للعمل، قائلة: "أصدقائي من الوسط الفني، عندي طلب بسيط جدا وأرجو الرد عليه بكل جدية.. إذا كان هناك أحد منكم يقوم بتحضير أي عمل فني في الوقت الحالي، أتمنى أن يبلغني بذلك أو يرشحني.. فأنا أبحث عن فرصة عمل منذ انتهاء إجازة عيد الأضحى نظرا لصعوبة الظروف الحالية".

وأضافت: "أتمنى أن لا تنسوني، لأنني بالفعل في أشد الحاجة إلى العمل، وليس عيبا أن أبحث عنه.. هذا نوع من السعي، وفي النهاية الأرزاق بيد الله".

وكان آخر ظهور فني لها من خلال مسلسل "سيد الناس" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2025، وهو من بطولة عمرو سعد وريم مصطفى، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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