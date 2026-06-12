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محمد عبد المنعم يصدم الأهلي قبل الموسم الجديد.. تفاصيل

كتب : رمضان حسن

06:01 م 12/06/2026
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تعقدت المفاوضات بين النادي الأهلي ومحمد عبد المنعم المحترف في فريق نيس الفرنسي بسبب المطالب المالية الكبيرة التي وضعها اللاعب نظير الموافقة علي العودة إلي القلعة الحمراء في بداية الموسم المقبل.

وكشف مصدر في الأهلي،أن سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة تواصل مع محمد عبد المنعم خلال تواجد الأخير مع منتخب مصر الذي يستعد لخوض منافسات كأس العالم من أجل استطلاع رأيه في العودة إلي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ولو علي سبيل الإعارة.

وقال المصدر لـ مصراوي: محمد عبد المنعم لم يمانع فكرة الانتقال للأهلي لمدة موسم علي سبيل الإعارة لكنه وضع شرط يراه مسئولو القلعة الحمراء تعجيزيًا.

أضاف : عبد المنعم اشترط الحصول علي 2.5 مليون دولار في الموسم الذي سينتقل فيه إلي الأهلي وقال إنه يملك عروضا من أندية في أوروبا وتحديدا في الدوري الألماني والاسباني ستمنحه نفس هذا الرقم في الموسم الواحد.

الاهلي ينسحب من التفاوض

وشدد المصدر علي أن الأهلي قرر الانسحاب من التفاوض مع المدافع الدولي إذ يري النادي أن مطالبه مُبالغ فيها وتتعارض من السياسة التي قرر النادي اتباعها في الموسم المقبل بتخفيض العقود وإبرام صفقات بمبالغ مالية غير مُبالغ فيها.

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