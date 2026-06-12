بـ"فستان أنيق".. أحدث ظهور لـ ريهام حجاج.. وعبير صبري تعلق - صور

خطفت النجمة ريهام حجاج، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

أحدث ظهور لـ ريهام حجاج

ونشرت ريهام، الصور التي ظهرت خلالها مرتدية فستان صيفي أنيق باللون الأحمر، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلاله إعجاب جمهورها.

وتفاعلت الفنانة عبير صبري مع إطلالة ريهام حجاج، وعلقت: "ملكة جمال العالم يا رورو ما شاء الله". فيما جاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "عسولة، الله ينور، القمر اللي عامل قلق، رائعة، أحلى ريهام، الملكة، أحمر على الأحمر، جميلة، برنسيسة، الحلوة".

ريهام حجاج في مسلسل "توابع"

وخاضت ريهام حجاج موسم دراما رمضان 2026 ببطولة مسلسل "توابع" الذي دارت أحداثه حول مؤثرة متخصصة في علم النفس تتورط في قضية قتل، ما يربط بين موضوعات الهوية الرقمية، التأثير الاجتماعي، والعلاقات الإنسانية في قالب قصصي يكشف الأسرار خطوة بخطوة.

وشارك في بطولة المسلسل كل من أسماء أبو اليزيد، أنوشكا، محمدعلاء، سوسن بدر، هاني عادل، تأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.

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