سجلت أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعا ملحوظا خلال تعاملات الأسبوع، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 من 6480 جنيها بنهاية تعاملات السبت إلى 6270 جنيها بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة، بتراجع قدره 210 جنيهات للجرام.

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب انخفاضا أيضا، حيث تراجع سعر الأونصة من 4328 دولارا إلى 4224 دولارا، بانخفاض قدره 104 دولارات.

تحركات الذهب في السوق المصري

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 6480 جنيها للجرام بنهاية تعاملات يومي السبت والأحد.

وتراجع السعر يوم الاثنين إلى 6430 جنيها للجرام، ثم واصل انخفاضه يوم الثلاثاء ليسجل 6390 جنيها للجرام.

وشهد الذهب هبوطا حادا يوم الأربعاء ليسجل 6120 جنيها للجرام، قبل أن يعاود الارتفاع يوم الخميس إلى 6180 جنيها للجرام.

وواصل السعر ارتفاعه بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة ليسجل 6270 جنيها للجرام.

تحركات الذهب في السوق العالمي

سجل سعر الذهب عالميا نحو 4328 دولارا للأونصة بنهاية تعاملات يومي السبت والأحد.

وارتفع بشكل طفيف يوم الاثنين إلى 4330 دولارا للأونصة، ثم تراجع يوم الثلاثاء إلى 4294 دولارا للأونصة.

وشهدت الأسعار هبوطا قويا يوم الأربعاء لتسجل 4124 دولارا للأونصة، قبل أن ترتفع يوم الخميس إلى 4156 دولارا للأونصة.

وبمنتصف تعاملات اليوم الجمعة، واصل الذهب العالمي صعوده ليسجل نحو 4224 دولارا للأونصة.

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