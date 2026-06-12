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حملات مكثفة على 23 منشأة بالوادي الجديد لرصد المخالفات العمالية

كتب : محمد الباريسي

06:00 م 12/06/2026

محافظة الوادي الجديد

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شنت مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد حملات تفتيشية موسعة على 23 منشأة بمركزي الداخلة والفرافرة، لمتابعة تطبيق قانون العمل وضبط سوق العمل، والتأكد من الالتزام بالحد الأدنى للأجور واشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت.

متابعة ميدانية بالداخلة

أكد أسامة إبراهيم، مدير مديرية العمل بالوادي الجديد، في بيان اليوم الجمعة، أن الحملات التفتيشية جاءت تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، ضمن خطة تستهدف إحكام الرقابة على سوق العمل، وحماية حقوق العاملين، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة.

وأوضح أن فرق التفتيش نفذت جولات ميدانية على 11 منشأة بمدينة موط التابعة لمركز الداخلة، وأسفرت عن رصد عدد من الملاحظات والمخالفات المتعلقة بالاشتراطات القانونية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفقًا لأحكام القانون.

منشآت ملتزمة بالضوابط

أشار البيان إلى أن أعمال التفتيش شملت أيضًا 3 منشآت بقرية القصر، حيث تبين خلوها من أي مخالفات والتزامها بالضوابط المنظمة للعمل، بما يعكس أهمية استمرار الحملات الدورية لتعزيز الانضباط داخل سوق العمل.

حملة مشتركة بمركز الفرافرة

في مركز الفرافرة، نفذ مكتب العمل والسلامة والصحة المهنية حملة مشتركة استهدفت 9 منشآت، لمراجعة مدى الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والتأكد من عدم تشغيل عمالة الأطفال، إلى جانب فحص اشتراطات السلامة المهنية داخل مواقع العمل.

استمرار الرقابة على المنشآت

أكد مدير مديرية العمل أن متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور واشتراطات السلامة المهنية تمثل أولوية خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى استمرار الحملات التفتيشية بمختلف مراكز المحافظة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين أصحاب الأعمال والعاملين ودعم استقرار سوق العمل.

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مديرية العمل السلامة المهنية الوادي الجديد

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