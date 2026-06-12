شاكيرا وإلهام شاهين تتصدران التريند لهذا السبب

تصدر اسم النجمة العالمية شاكيرا والفنانة إلهام شاهين، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بسبب احياء الأولى لحفل افتتاح كأس العالم، وإطلالة الثانية التي خطفت من خلالها الأنظار بأحدث ظهور لها.

سبب تصدر شاكيرا التريند

وجاء تصدر شاكيرا للتريند عقب ظهورها في حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم 2026 الذي أُقيم في ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، وسط حضور عالمي وأجواء احتفالية جمعت بين الموسيقى، الثقافة، والعروض البصرية المبهرة.

وشهد الحفل مشاركة نخبة من أبرز نجوم العالم في مقدمتهم شاكيرا التي خطفت اللحظة الأهم في الأمسية، إلى جانب برونا بوي، جي بالفين ، فرقة مانا، داني أوشن، فرقة لوس أنجلوس أزوليس ، وبيليندا في عرض موسيقي عالمي جمع بين القارات على مسرح واحد.

وبدأ الحفل بعرض بصري ضخم استعرض تاريخ المكسيك العريق وجذوره ما قبل الحقبة الإسبانية، حيث تحول ملعب أزتيكا إلى لوحة حية أعادت سرد حضارات الأزتيك عبر الإضاءة والعروض التفاعلية والإسقاطات الضوئية، وحمل طابعا ثقافيا عميقا، جسد هوية البلد المستضيف وأهمية المكسيك كأحد أهم مراكز كرة القدم في العالم.

وظهرت شاكيرا، على المسرح بمشاركة برونا بوي في تقديم أداء خاص مرتبط بالأجواء الموسيقية للبطولة.

سبب تصدر إلهام شاهين التريند

فيما جاء تصدر الفنانة إلهام شاهين، تيند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بسبب أحدث ظهور لها خلال تواجدها في إحدى المناسبات، إذ ظهرت برفقة عدد من نجوم الفن من بينهم شيرين رضا وريهام حجاج، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة.

وظهرت إلهام شاهين بإطلالة مختلفة، ارتدت خلالها فستانا مشجرا باللونين الأزرق الفاتح والنبيتي. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع إطلالتها، وجاءت بعض التعيلقات كالتالي: "الله يسعد أوقاتك"، "زي القمر"، "خطيرة"، "عسولة أوي"، "ما شاء الله مبتكبريش"، "حلويات الفن"، "القمرات"، و"ربنا يحفظكم".

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