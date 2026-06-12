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شاكيرا وإلهام شاهين تتصدران التريند لهذا السبب

كتب : هاني صابر

11:23 ص 12/06/2026 تعديل في 12:21 م
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    شاكيرا تشعل أجواء حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2026 (1)
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    شاكيرا تشعل أجواء حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2026 (5)
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    شاكيرا تشعل أجواء حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2026 (2)
  • عرض 23 صورة
    تؤدي شاكيرا عرضاً خلال حفل الافتتاح_12
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    الفنانة الكولومبية شاكيرا ترقص مع شقيقها أنطونيو مبارك أثناء انتظارهما لأداء عرضهما_13
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    أدت المغنية شاكيرا وبورنا بوي عرضاً خلال حفل الافتتاح قبل انطلاق مباراة المجموعة الأولى_14
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    شاكيرا تؤدي الأغنية الرئيسية ''داي داي''.
  • عرض 23 صورة
    شاكيرا تؤدي الأغنية الرئيسية ''داي داي''.
  • عرض 23 صورة
    شاكيرا تؤدي الأغنية الرئيسية ''داي داي''.
  • عرض 23 صورة
    شاكيرا تؤدي الأغنية الرئيسية ''داي داي''.
  • عرض 23 صورة
    شاكيرا تؤدي الأغنية الرئيسية ''داي داي''.
  • عرض 23 صورة
    شاكيرا تؤدي الأغنية الرئيسية ''داي داي''.
  • عرض 23 صورة
    شاكيرا (3) (1)
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    شاكيرا (2) (1)
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    شاكيرا (1) (1)
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    شاكيرا (4) (1)
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    أحدث إطلالات إلهام شاهين
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    إلهام شاهين ففي أحدث ظهور لها
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    إلهام شاهين
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    إلهام شاهين تشارك جمهورها صور عبر حسابها بموقع إنستجرام
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    إلهام شاهين بصحبة عدد من نجوم الفن
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    شاكيرا وإلهام شاهين

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تصدر اسم النجمة العالمية شاكيرا والفنانة إلهام شاهين، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بسبب احياء الأولى لحفل افتتاح كأس العالم، وإطلالة الثانية التي خطفت من خلالها الأنظار بأحدث ظهور لها.

سبب تصدر شاكيرا التريند

وجاء تصدر شاكيرا للتريند عقب ظهورها في حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم 2026 الذي أُقيم في ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، وسط حضور عالمي وأجواء احتفالية جمعت بين الموسيقى، الثقافة، والعروض البصرية المبهرة.

وشهد الحفل مشاركة نخبة من أبرز نجوم العالم في مقدمتهم شاكيرا التي خطفت اللحظة الأهم في الأمسية، إلى جانب برونا بوي، جي بالفين ، فرقة مانا، داني أوشن، فرقة لوس أنجلوس أزوليس ، وبيليندا في عرض موسيقي عالمي جمع بين القارات على مسرح واحد.

وبدأ الحفل بعرض بصري ضخم استعرض تاريخ المكسيك العريق وجذوره ما قبل الحقبة الإسبانية، حيث تحول ملعب أزتيكا إلى لوحة حية أعادت سرد حضارات الأزتيك عبر الإضاءة والعروض التفاعلية والإسقاطات الضوئية، وحمل طابعا ثقافيا عميقا، جسد هوية البلد المستضيف وأهمية المكسيك كأحد أهم مراكز كرة القدم في العالم.

وظهرت شاكيرا، على المسرح بمشاركة برونا بوي في تقديم أداء خاص مرتبط بالأجواء الموسيقية للبطولة.

سبب تصدر إلهام شاهين التريند

فيما جاء تصدر الفنانة إلهام شاهين، تيند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بسبب أحدث ظهور لها خلال تواجدها في إحدى المناسبات، إذ ظهرت برفقة عدد من نجوم الفن من بينهم شيرين رضا وريهام حجاج، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة.

وظهرت إلهام شاهين بإطلالة مختلفة، ارتدت خلالها فستانا مشجرا باللونين الأزرق الفاتح والنبيتي. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع إطلالتها، وجاءت بعض التعيلقات كالتالي: "الله يسعد أوقاتك"، "زي القمر"، "خطيرة"، "عسولة أوي"، "ما شاء الله مبتكبريش"، "حلويات الفن"، "القمرات"، و"ربنا يحفظكم".

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شاكيرا إلهام شاهين كأس العالم

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