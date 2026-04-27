شهد ختام فعاليات الدورة الـ52 من مهرجان جمعية الفيلم حضورًا مميزًا، من نجوم وصناع الفن وشارك المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح في مراسم توزيع الجوائز، إلى جانب رئيس المهرجان محمود عبد السميع

وسلم صالح جوائز المهرجان للفائزين في مختلف الفئات، وسط أجواء احتفالية شهدت تكريم نخبة من صناع السينما والفنانين المشاركين في هذه الدورة، ومن بينهم ، الفنانة سلوى خطاب تقديرًا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها البارزة في مجال التمثيل بحضور المخرج الكبير محمد ياسين.

جوائز لفيلم ضي وفيلم الست في ختام جمعية الفيلم

وشهدت مراسم الختام توزيع عدد من الجوائز الفنية، حيث حصد فيلم “ضي” عدة جوائز منها أفضل أفيش لآدم عبد الغفار، وأفضل صوت لمحمد صلاح، وأفضل تصوير لعبد السلام موسى، كما فاز فيلم “الست” بجائزتي أفضل ملابس لياسمين القاضي وأفضل ديكور لمحمد عطية.

عصام عمر أفضل ممثل ومالك حصد جائزة لجنة التحكيم في جمعية الفيلم

كما ذهبت جائزة أفضل موسيقى إلى ليال وطفه عن فيلم “6 أيام”، وأفضل مونتاج لكمال الملاح عن فيلم “سيكو سيكو”، بينما حصد خالد منصور جائزة أفضل قصة وسيناريو وأفضل إخراج عن فيلم “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو”.

وفي جوائز التمثيل، فاز عصام عمر بجائزة أفضل ممثل دور أول عن نفس الفيلم، بينما حصدت آية سماحة جائزة أفضل ممثلة دور أول عن فيلم “6 أيام”، كما حصل أحمد مالك على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في التمثيل.

ويأتي ذلك ضمن فعاليات المهرجان التي أُقيمت بسينما مركز الإبداع الفني في دار الأوبرا المصرية، في حين يقع مقر جمعية الفيلم بمركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما، والتي تم إنشاؤها عام 1968، لتظل واحدة من أعرق الكيانات الداعمة للحركة السينمائية في مصر.