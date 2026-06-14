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"أجمل البنات".. ميرنا جميل تخطف الأنظار في أحدث ظهور (صور)

كتب : نوران أسامة

06:32 م 14/06/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    ميرنا جميل تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها
  • عرض 6 صورة
    ميرنا جميل تشارك جمهورها أحدث ظهور لها
  • عرض 6 صورة
    بكروب توب ميرنا جميل تخطف الأنظار
  • عرض 6 صورة
    ميرنا جميل تتألق بإطلالة كاجوال
  • عرض 6 صورة
    ميرنا جميل تشارك جمهورها صورا جديدة

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شاركت الفنانة ميرنا جميل جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت الصور تفاعلا واسعا وإعجابًا كبيرا من جمهورها ومحبيها.

ونشرت ميرنا الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت مازحة: "كفاية دايت بقى، هاكل وأتبسط".

وظهرت ميرنا جميل بإطلالة أنيقة وجريئة، مرتدية كروب توب وجيبة باللون الأسود، واعتمدت مكياجا هادئا أبرز ملامحها.

تعليقات الجمهور على الصور

انهالت تعليقات المتابعين على الصور، وجاءت أبرزها: "قمراية"، "كيوت"، "عسولة أوي"، "ما شاء الله ربنا يحفظك"، "خطيرة"، و"أجمل البنات بجد".

آخر ظهور لـ ميرنا جميل

وكان آخر ظهور للفنانة ميرنا جميل خلال حضورها العرض الخاص لفيلم "الكراش"، الذي أقيم الأسبوع الماضي، حيث تألقت بإطلالة كاجوال جريئة، مرتدية جامبسوت من الجينز باللون الأزرق الفاتح بتصميم دون أكمام.

وشهد العرض الخاص لفيلم "الكراش" حضور عدد من أبطاله وصناعه، من بينهم ميرنا جميل، مريم الجندي، والراقصة جوهرة.

أبطال فيلم الكراش

يشارك في بطولة فيلم "الكراش" كل من أحمد داود، ميرنا جميل، شيرين رضا، ومريم الجندي، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة حب تجمع بين سيدة أعمال ثرية ومحاسب بسيط، قبل أن تتحول علاقتهما إلى سلسلة من المواقف الكوميدية والطريفة.


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