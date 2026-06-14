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ناهد السباعي تنشر صورًا جديدة لها أمام الأهرامات

كتب : معتز عباس

06:49 م 14/06/2026
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    ناهد السباعي امام سفح الاهرامات (3)
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    ناهد السباعي امام سفح الاهرامات (1)
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    ناهد السباعي امام سفح الاهرامات (2)
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    ناهد السباعي
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    ناهد السباعي باطلالة رياضية (1)

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خطفت الفنانة ناهد السباعي الأنظار خلال ظهورها بأحدث إطلالة رياضية أنيقة، ضمن فعالية خاصة لإحدى البراندات الرياضية الشهيرة، حيث شاركت في جلسة تصوير مميزة أُقيمت تحت سفح الأهرامات.

ناهد السباعي بإطلالة رياضية

وشاركت ناهد السباعي جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" صورًا من الفعالية، ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال رياضية أبرزت رشاقتها، وسط أجواء مميزة أمام أهرامات الجيزة، ما لاقى تفاعلًا واسعًا من متابعيها.

ناهد السباعي ومسلسلات رمضان 2026

عرض ل ناهد السباعي في رمضان 2026 مسلسلين، الأول ظهرت خلاله كضيفة شرف وهو مسلسل إفراج أمام النجم عمرو سعد، إخراج أحمد خالد موسى، بطولة سماء إبراهيم، عبدالعزيز مخيون، حاتم صلاح، جهاد حسام الدين، بسنت شوقي، أحمد عبدالحميد، صفوة، علاء مرسي، حسن العدل ومجموعة كبيرة من الفنانين.

وظهرت في مسلسل "المتر سمير" في النصف الثاني من رمضان 2026 بطولة كريم محمود عبدالعزيز ومحمد عبدالرحمن، وعدد كبير من الفنانين.

وشهد رمضان 2025 ظهور ناهد السباعي ضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل "أشغال شقة جدا" بطولة الفنان هشام ماجد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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