كشف المطرب حمدي بتشان، عن موقف له مع الكينج محمد منير وحقيقة خناقته مع الفنان محمد هنيدي بسبب أغنية ورسالته للمطربة شيرين عبدالوهاب بعد عودتها للغناء مرة أخرى، وذلك خلال مداخلة تلفزيونية له ببرنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2".

نستعرض لكم أبرز ما قاله عن النجوم الثلاثة محمد منير وهنيدي وشيرين عبدالوهاب في السطور التالية:

حمدي بتشان: محمد منير صاحب فضل عليا

قال المطرب حمدي بتشان، إن محمد منير كان له دور كبير في دعمه ببداية مشواره الفني، حيث وقف بجواره في عدة مواقف مهمة، كاشفا عن موقف جمعه بالكينج في باريس.

وأوضح، أنه بعد عودته إلى القاهرة ساعده "منير" في التعاقد مع شركة إنتاج لتقديم عدد من الأغاني، والكينج كان دائما ما يمد يد العون للمواهب الجديدة، ويحرص على دعمهم وتشجيعهم لتقديم أفضل ما لديهم.



حمدي بتشان يوجه رسالة لـ شيرين عبدالوهاب بعد عودتها للغناء

وجه حمدي بتشان رسالة للمطربة شيرين عبدالوهاب، موضحا أن صوتها يعجبه للغاية وسعيد بعودتها مجددا من خلال أغنيتها الجديدة "الحضن شوك".

وأضاف في رسالته لشيرين: "حمد الله على السلامة، وكل مصر بتحبك والوطن العربي، ومنتظرينك في حاجات كبيرة لأنك من أجمل الأصوات".



حمدي بتشان يكشف حقيقة خلافه مع محمد هنيدي

كشف حمدي بتشان، أنه لم يكن هناك أي خلاف بينه وبين الفنان محمد هنيدي بسبب أغنية "أنا واد خلاصة"، موضحا أن الخلاف جاء بسبب الشركة المنتجة لإحدى الإعلانات.

وتابع: "مفيش خلاف بيني وبين محمد هنيدي، هو ملوش ذنب، الأغنية دي نجحت وكسرت الدنيا، وأنا لما عملت عليها أكثر من إعلان، المؤلف والملحن باعوها للشركة وأنا المنتج، وكان من باب أولى أنا اللي أغني، لكن لقيت محمد هنيدي قدمها في إعلان لإحدى شركات الاتصالات، وقتها لما رجعت للمنتج قال لي ملكش حقوق عندنا".

وأوضح أن المتسبب الرئيسي في المشكلة إحدى شركات الاتصالات التي لم تُراعِي حقه، على الرغم من أنه صاحب الأغنية ومنتجها، وتفاجأ بالأغنية بصوت هنيدي، لذلك قام على الفور بإغلاق الأغنية على اليوتيوب وجميع مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أبلغته الشركة بأنه ليس له أي حقوق.

وأضاف: "أنا ومحمد هنيدي أصدقاء، وتعاونا في مسرحية البراشوت مع سيد زيان وسعاد نصر وفؤاد خليل عام 1991، وهو نجم كبير".



