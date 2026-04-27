احتفل الفنان هاني رمزي بزفاف ابن شقيقته داخل احدى الكنائس بحضور الأهل والأصدقاء المقربين للعروسين.

شقيق هاني رمزي يعلق على حفل زفاف ابن شقيقتهما

ونشر أمير رمزي شقيق هاني رمزي، صورا من حفل الزفاف، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "ألف مبروك لأجمل عريس وعروسة.. فرح جميل مملوء بالحب بين الناس.. كريم أول أحفاد عادل رمزي.. محامي شاطر في أمريكا.. ومراته ليديا مهندسة شاطرة في كندا.. حقيقي الفرح جميل جدا، عبقال ما نشوف عيالكم يا حبايبي".

هاني رمزي يستعد لتصوير "غبي منه فيه 2"

على جانب آخر، يستعد هاني رمزي لتصوير فيلمه السينمائي الجديد "غبي منه فيه 2".

الجزء الأول من فيلم "غبي منه فيه" تم عرضه عام 2004، وتدور أحداثه حول "سلطان- هاني رمزي" الذي يشعر باليأس من تحقيق حُلمه بالزواج من حبيبته سامية، التي أعطى له والدها مهلة شهر واحد كي يعد خلاله بيت الزوجية؛ فتعرّفه سامية على زوج خالتها ضبش، والذي يُشركه في سرقاته لمساعدته، لكنه يوقعه في المتاعب بسبب غبائه الشديد.

الفيلم بطولة هاني رمزي، حسن حسني، نيللي كريم، طلعت زكريا، سعيد طرابيك، سامي مغاوري وآخرون. ومن تأليف أحمد عبدالله. وإخراج رامي إمام.

