أثار الحفل المرتقب للمطربة آمال ماهر، والمقرر إقامته على مسرح "كازينو دو باريس" بالعاصمة الفرنسية في 20 يونيو الجاري، حالة واسعة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط تكهنات تلمح إلى إمكانية إلغائه أو تأجيله بسبب ما وصفه متابعون بـ "ضعف الإقبال الجماهيري" على حجز التذاكر.

منصات حجز حفل آمال ماهر متاحة

ورغم تصاعد وتيرة هذه الأنباء، إلا أن منصات الحجز الرسمية التابعة للمسرح الفرنسي والجهات المنظمة لا تزال تتيح شراء التذاكر بشكل طبيعي، في وقت لم يصدر فيه أي بيان رسمي من إدارة أعمال الفنانة أو الشركة المنظمة يؤكد أو ينفي شائعات الإلغاء حتى الآن.

جاء هذا الجدل بسبب رصد لقطات من موقع الحجز تشير إلى استمرار توفر مساحات واسعة من المقاعد في مختلف فئات الصالة.

ضعف الاقبال على تذاكر حفل آمال ماهر

وبسبب ضعف الإقبال على الحفل، اضطرت الجهة المنظمة إلى إطلاق حملات تسويقية مكثفة في الأيام الأخيرة، تضمنت عروضا ترويجية وخصومات وصلت إلى 30% على بعض الفئات، لمحاولة تنشيط حركة بيع التذاكر، إذ تم تخفيض التذكرة من 120 يورو إلى 84 يورو.

ويظهر على موقع الحجوزات أن جميع فئات التذاكر للحفل ما زالت متاحة بالكامل للجمهور، بدءا من المقاعد الأمامية والذهبية وصولا إلى الشرفات العلوية.

ويظل حفل آمال ماهر في باريس قائما في موعده المحدد، ويترقب الجمهور ما ستسفر عنه الأيام القليلة القادمة، وهل ستنجح الحملة التسويقية الأخيرة في حشد الجمهور وتعبئة جنبات مسرح "كازينو دو باريس" العريق الذي يسع 2000 شخص، أم ستضطر الجهة المنظمة لاتخاذ خيارات أخرى؟.

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